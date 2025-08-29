Bianca și Marian Grozavu de la Insula Iubirii formează în continuare un cuplu, după încheierea filmărilor. Cei doi au fost surprinși de paparazzi împreună, lucru care demonstrează că relația lor a trecut testul suprem. Cei doi s-au sărutat în plină zi și au fost surprinși mergând cu aceeași mașină, semn că relația lor există în continuare și se iubesc la fel de mult ca înainte de emisiunea din Thailanda.

Bianca și Marian Grozavu au rămas împreună după Insula Iubirii

Deși telespectatorii credeau că cei doi nu vor pleca împreună acasă după imaginile pe care Marian le-a văzut cu Bianca, iată că cei doi au surprins și sau afișat împreună.

Cu doar o săptămână înainte de marea finală a Insulei Iubirii, Marian și Bianca par mai fericiți ca niciodată. Asta cu toate că tânăra s-a apropiat cam mult de ispitele Mattias și Octavian.

Bianca Dan și Marian Grozavu au fost surprinși de paparazii Cancan într-un moment tandru. Îmbrăcat compelt în alb, stil Corleono, Marian a așteptat-o pe Bianca să iasă din bloc. După minute bune, bruneta a ieșit din bloc îmbrăcată într-o rochie neagră de zi sexy și o pereche de încălțări înalte.

Tânăra a intrat în mașina luji Marian, s-au sărutat pasional și au pornit la drum. Cei doi sunt îmrepună peste trei ani, iar la Insulă au avut câteva momente delicate, mai ales după ce Marian a văzut imagini în care iubita lui se arpopia de alt bărbat și a permis ca acesta să o atingă și să îi ofere săruturi pe obraz.

Marea finală Insula Iubirii

Sezonul 9 al reality-show-ului Insula Iubirii ajunge la final la începutul lunii septembrie. Ultimele trei episoade vor fi difuzate pe 1, 2 și 3 septembrie 2025.

Telespectatorii vor afla atunci ce decizii vor lua Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Cristian Pungă și Francesca, precum și Marian Grozavu și Bianca Dan. Finalul va arăta care dintre concurenți pleacă împreună și care au ales drumuri separate.

Unul dintre cupluri – George Vornicu și Ionela Coșa au plecat mai devreme acasă. Cei doi și-au încheiat testul, iar tânăra a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei, plecând împreună spre o nouă etapă din viața lor.

După terminarea emisiunii, Antena 1 va aduce un nou show în grila de programe. Începând cu 7 septembrie 2025, ora 20:00, postul va difuza sezonul „Asia Express – Drumul Eroilor”, programat în patru seri consecutive: duminică, luni, marți și miercuri.

