Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 s-a despărțit de logodnic: „Ne-am certat”. Aveau nunta programată pentru anul viitor

Naba Salem și logodnicul ei, Laurențiu, s-au despărțit, deși aveau nunta programată pentru data de 16 mai a anului viitor. Fosta ispită de la Insula Iubirii 2025 a făcut primele declarații după despărțire.

Naba Salem, primele declarații după ce s-a despărțit de logodnic

Naba Salem a confirmat că ea și logodnicul ei, Laurențiu, s-au despărțit, deși aveau planuri să se căsătorească în primăvara anului 2026. Ispita de la Insula Iubirii 2025 a fost discretă în privința motivelor care au dus la despărțire.

„Ne-am certat, nu mai suntem împreună. Ne-am separat de o săptămână și ceva, chiar două. Totul s-a întâmplat fix după ce am venit de la cabană. De fapt, chiar de la cabană a început totul. Nu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat între noi. Pot doar să spun că nu mai suntem împreună”, a spus Naba Salem, pentru Spynews.ro.

„Vreau să schimb niște chestii foarte urâte la el”

Fosta ispită de la Insula Iubirii nu spune nu unei împăcări, atâta timp cât Laurențiu va accepta să schimbe anumite lucruri „foarte urâte” la el.

„Eu nu zic nici nu, nici da. Eu, una, nu vreau să vorbesc despre nuntă. Nu se știe niciodată, poate ne împăcăm. Eu vreau să schimb niște chestii foarte urâte la el. Dacă le schimbă, există șanse de împăcare. Dacă nu, fiecare pe drumul lui”, a mai spus fosta ispită de la Insula Iubirii.

„Ce-am avut și ce-am pierdut?”

Naba Salem nu plânge după logodnic, ci își face bagajele pentru o vacanță însorită în Dubai. Naba a glumit că poate chiar va da o fugă și în Thailanda, unde se filmează în prezent următorul sezon de Insula Iubirii.

„Ce-am avut și ce-am pierdut? Nu stau să mă stresez. Eu mă pregătesc de vacanță. O să plec în Dubai. O să stau 20 de zile la soare. Nu vreau să aud de nimic. Mă duc la căldură și, dacă e, mă duc și în Thailanda încă o dată, ca ispită. Nici nu mă stresez. Dacă eu sunt bine, e bine toată lumea”, a încheiat Naba.

