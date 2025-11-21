Simona Butură de la Insula Iubirii, sezonul 8, iubește din nou! Prima imagine cu noul iubit: „Uneori oamenii potriviți apar exact când ai nevoie să-ți amintești cât de frumoasă e viața”

Simona Butură de la Insula Iubirii, sezonul 8, iubește din nou, după despărțirea de Claudiu Dragotă. Fosta concurentă a reality show-ului de la Antena 1 și-a refăcut viața sentimentală.

Simona Butură de la Insula Iubirii, sezonul 8, are un nou iubit

Simona Butură și-a oficializat noua relație. Fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 8, a publicat prima fotografie cu iubitul ei pe Instagram, dând de înțeles că și-a găsit liniștea după despărțirea de Claudiu Dragotă.

„Uneori oamenii potriviți apar exact când ai nevoie să-ți amintești cât de frumoasă e viața”, a scris Simona în dreptul imaginii.

Viața sentimentală a Simonei Butură a devenit subiect de presă odată cu participarea sa la Insula Iubirii 2024. Experiența ei în reality show a fost plină de emoții și răsturnări de situație.

Simona Butură, părăsită de iubit pentru ispita Anamaria Vaida

Povestea de dragoste dintre Claudiu Dragotă și Simona Butură a ținut telespectatorii cu sufletul la gură. Relația lor a fost pusă la încercare în Thailanda și, deși Claudiu s-a apropiat de ispita Anamaria Vaida mai mult decât i-ar fi plăcut Simonei, cei doi s-au întors în România împreună.

În țară, lucrurile nu au decurs conform planului, Simona și Claudiu s-au despărțit, iar el și-a oficializat relația cu ispita. În cele din urmă, ea a trecut peste despărțire și a început să-și reconstruiască viața.

Oficializarea noii sale relații pe rețelele sociale marchează un nou început pentru Simona, care pare să fi găsit din nou fericirea. Publicul continuă să fie interesat de viața sentimentală a fostei concurente, iar povestea ei inspiră multe femei să-și regăsească echilibrul după o despărțire dureroasă.

Foto: Instagram

