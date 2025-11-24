O doctoriță de familie a fost găsită moartă în apele Dunării. Femeia era dispărută de câteva zile

Trupul neînsuflețit al unui medic de familie în vârstă de 50 de ani a fost găsit în apele canalului Dunăre-Marea Neagră, în noaptea de sâmbătă spre vineri, în Murfatlar. Victima a fost identificată ulterior ca fiind o doctoriță de familie din localitatea Ion Corvin. Iată ce s-a întâmplat.

Trupul unui medic de familie, găsit în apele Dunării

O doctoriță de familie în vârstă de 50 de ani a fost găsită decedată în apele Dunării. Gabriela Popi era dată dispărută încă de vineri, 21 noiembrie și a fost găsită în noapte dintre 22 și 23 noiembrie.

Mașina medicului a fost găsită abandonată lângă pod, așa că autoritățile au început să caute în zona canalului. Trupul medicului a fost găsit de către autorități în jurul orei 1 noaptea.

Citește și: Doctorița Eva Kiss, găsită fără suflare pe holul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca. Medicul pediatru avea 66 de ani

Din primele informații, Gabriela Popi ar fi suferit de depresie. Ea avea un băiat adolescent.

„Astăzi, în jurul orei 1.00, polițiștii au identificat, în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis autoritățile.

Nu este primul medic mort

Cazul Gabrielei Popi vine la scurt timp după ce un alt medic tânăr, Ștefania Szabo, a murit la doar 37 de ani. Mai mult, în luna aprilie a acestui an, doi medici rezidenți din Iași, de la aceeași secție, au murit la două săptămâni distanță.

Citește și: Sindromul burnout și perfecționismul



Comunitatea medicilor vorbește despre sindromul burn out, condiții dificile de muncă, stres și gărzi interminabile.

Vestea morții Gabrielei Popi a venit ca un șoc pentru apropiați, familie, dar și pentru oamenii care au fost tratați de doctorița.

Citește și: Ștefania Szabo, medicul care a murit în camera de gardă, era în proces cu fostul soț, după divorț. Ce spun colegii tinerei

„Dumnezeu să aibă grijă de sufletul dvs doamna doctor Gabriela Popi, ați fost omul care a fost lângă mine și copii mei, atunci când mi-a fost greu, mereu aveați un sfat pentru noi, mereu îl chemați pe băiatul meu la dvs să îi vorbiți…..drum lin printre îngeri doar bunul Dumnezeu știe ce a fost în sufletul dvs”, „Astăzi, povestea ei s-a încheiat aici, dar a lăsat în mine o lumină care nu se va stinge. Ea a fost cea care mi-a spus prima că pot ajunge medic, că pot fi „cea mai bună”, chiar și atunci când eu nu credeam. Nu vă voi uita niciodată!”, sunt câteva dintre mesajele care au fost postate după ce medicul de familie a murit.

Urmărește-ne pe Google News