O doctoriță de familie a fost găsită moartă în apele Dunării. Femeia era dispărută de câteva zile

Trupul neînsuflețit al unui medic de familie în vârstă de 50 de ani a fost găsit în apele canalului Dunăre-Marea Neagră, în noaptea de sâmbătă spre vineri, în Murfatlar. Victima a fost identificată ulterior ca fiind o doctoriță de familie din localitatea Ion Corvin. Iată ce s-a întâmplat.
O doctoriță de familie în vârstă de 50 de ani a fost găsită decedată în apele Dunării. Gabriela Popi era dată dispărută încă de vineri, 21 noiembrie și a fost găsită în noapte dintre 22 și 23 noiembrie.
Mașina medicului a fost găsită abandonată lângă pod, așa că autoritățile au început să caute în zona canalului. Trupul medicului a fost găsit de către autorități în jurul orei 1 noaptea.
În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis autoritățile.
Nu este primul medic mort
Cazul Gabrielei Popi vine la scurt timp după ce un alt medic tânăr, Ștefania Szabo, a murit la doar 37 de ani. Mai mult, în luna aprilie a acestui an, doi medici rezidenți din Iași, de la aceeași secție, au murit la două săptămâni distanță.
„Dumnezeu să aibă grijă de sufletul dvs doamna doctor Gabriela Popi, ați fost omul care a fost lângă mine și copii mei, atunci când mi-a fost greu, mereu aveați un sfat pentru noi, mereu îl chemați pe băiatul meu la dvs să îi vorbiți…..drum lin printre îngeri doar bunul Dumnezeu știe ce a fost în sufletul dvs”, „Astăzi, povestea ei s-a încheiat aici, dar a lăsat în mine o lumină care nu se va stinge. Ea a fost cea care mi-a spus prima că pot ajunge medic, că pot fi „cea mai bună”, chiar și atunci când eu nu credeam. Nu vă voi uita niciodată!”, sunt câteva dintre mesajele care au fost postate după ce medicul de familie a murit.
