Doctorița Eva Kiss, găsită fără suflare pe holul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca. Medicul pediatru avea 66 de ani

O tragedie a zguduit comunitatea medicală din Cluj-Napoca, după ce medicul pediatru Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită fără viață pe holul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii. Doctorița era de gardă în momentul în care a intrat în stop cardio-respirator, iar colegii au încercat fără succes să o resusciteze.

Descoperită în stare de inconștiență în timpul serviciului

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Cluj, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 06:30. „În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconştienţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză”, au declarat oficialii, potrivit Hotnews.ro.

În urma incidentului, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar o expertiză medico-legală urmează să stabilească exact cauza decesului.

Un medic respectat, o pierdere grea pentru colegi

Presa locală a confirmat că victima este doctorița Eva Kiss, un medic pediatru cu o carieră de zeci de ani în slujba copiilor. Era cunoscută pentru profesionalismul și empatia sa, iar moartea sa a lăsat un gol imens în rândul colegilor.

„A fost un șoc pentru toți colegii și pentru personalul din spital. Era un medic extrem de dedicat și respectat, mereu cu un sfat sau o vorbă bună pentru pacienți, pentru toată lumea”, au declarat colegii pentru publicația Știri de Cluj.

Un nou caz care ridică semne de întrebare

Tragedia vine la scurt timp după moartea unui alt cadru medical, dr. Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, găsită decedată în camera de gardă pe 28 octombrie. Cazurile ridică întrebări serioase despre nivelul de epuizare profesională și presiunea la care sunt supuși medicii din România.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat după moartea doctoriței Szabo, subliniind nevoia unui sistem de sprijin psihologic pentru personalul medical. „Trebuie să înţelegem cu toţii că şi medicii sunt oameni, şi obosesc şi uneori au probleme. Şi alte probleme decât cele din unitatea sanitară. Şi da, un suport psihologic pentru personalul medical, un suport de consiliere atunci când apar momente de burnout sau momente de presiune din diferite forme sau zone cred că este important şi cred că medicii trebuie ascultaţi mai mult”, a declarat ministrul pe 29 octombrie.

