Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, s-a stins din viață în secția de Terapie Intensivă a instituției pe care a condus-o cu devotament timp de 16 ani.

Un om dedicat spitalului și echipei sale

Comunitatea medicală din Brăila este în doliu după moartea lui Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, care a decedat în secția de Terapie Intensivă a instituției pe care a condus-o timp de 16 ani. Medicul suferea de o boală gravă, iar deși urma tratamente și controale medicale periodice, starea sa s-a agravat în ultimele luni, iar organismul a cedat.

Ștefan Sînpetru a fost mai mult decât un manager. Timp de peste un deceniu și jumătate, a fost sufletul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, implicându-se activ în dezvoltarea instituției și în susținerea echipei medicale. A fost apreciat pentru profesionalismul său, dar mai ales pentru calitățile umane care l-au transformat într-un lider respectat și iubit.

Omagii din partea comunității medicale

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a spitalului, colegii săi au transmis un omagiu emoționant: „Cu profundă tristețe și regret, colectivul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila anunță trecerea în neființă a domnului Ștefan Sînpetru, manager al instituției noastre. Ne vom aminti întotdeauna de el nu doar ca de un manager competent și responsabil, ci și ca de un om generos, cald și înțelegător, care a inspirat echipa și a promovat valori de profesionalism, respect și solidaritate. Colectivul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați și își exprimă recunoștința pentru contribuția sa remarcabilă la viața instituției noastre. Odihnească-se în pace!”

Și Asociația Spitalelor Publice din România a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind rolul important pe care Ștefan Sînpetru l-a avut în dezvoltarea proiectelor medicale la nivel național. „A fost un profesionist dedicat și un sprijin real pentru comunitatea medicală. Prin activitatea sa, Ștefan Sînpetru a contribuit cu devotament, înțelepciune și echilibru la dezvoltarea și consolidarea proiectelor ASP, rămânând în amintirea noastră ca un exemplu de omenie, seriozitate și respect față de oameni și valori.”

Ștefan Sînpetru era căsătorit și avea un copil. Moartea sa lasă în urmă nu doar o familie îndurerată, ci și o comunitate profesională care l-a respectat și l-a considerat un reper.

Foto – Facebook

