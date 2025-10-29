Ce substanță conținea fiola ce a fost ridicată din camera de gardă în care a murit medicul Ștefania Szabo

Ștefania Szabo s-a stins din viață la doar 37 de ani, în timpul unei gărzi, la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Cadrul medical obișnuia să lucreze până la epuizare, după cum mărturisesc chiar colegii ei, iar anchetatorii au găsit în camera de gardă, unde a fost descoperit trupul ei neînsuflețit, o fiolă cu o substanță care, dacă nu este dozată în mod corect, poate produce moartea.

Ce substanță conținea fiola găsită în camera de gardă, alături de trupul Ștefaniei Szabo

Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit pentru Libertatea că în camera de gardă unde a murit dr Ștefania Szabo au fost găsite mai multe seringi, precum și una de propofol, un anestezic puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson.

Propofolul injectabil este un anestezic intravenos cu acțiune rapidă, utilizat în spitale pentru inducerea și menținerea anesteziei generale sau pentru sedare.

Dacă această substanță este utilizată în doze mari sau rapid, poate suprima complet centrul respirator, ducând la insuficiență respiratorie și stop cardiac dacă pacientul nu este ventilat artificial.

Oamenii legii au ridicat și telefonul medicului, dar și mașina acesteia, parcată în curtea Spitalului Județean Buzău, pentru verificări amănunțite.

Cererea specială a familiei doctoriței Ștefania Szabo

În cursul zilei de miercuri medicii legiști vor efectua necropsia pentru a stabili cauza exactă a morții. Familia Ștefaniei Szabo a solicitat ca la această expertiză să fie prezent și un medic legist independent.

Raportul toxicologic, precum și rezultatele necropsiei vor fi eliberate în câteva zile.

Dr Ștefania Szabo avea 37 de ani, vârstă pe care o împlinise pe data de 1 octombrie. Marți, 28 octombrie, aceasta a fost găsită fără viață în camera de gardă a spitalului. Colegii ei au mărturisit că obișnuia să facă până la opt gărzi pe lună, muncind până la epuizare.

Mai mult, tânăra doctoriță venea deseori cu branula în mână la spital pentru a-și administra substanțe care o ajutau să lupte contra oboselii.

