Mama și fratele Ștefaniei Szabo, mărturisiri tulburătoare după moartea doctoriței. „Spunea că nu mai poate!” Prin ce calvar trecea zilnic medicul

Moartea neașteptată a doctoriței Ștefania Lavinia Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a provocat un val de durere și consternare în rândul colegilor, familiei și apropiaților. La doar 37 de ani, medicul a fost găsit fără suflare în camera de gardă, locul în care își petrecuse cea mai mare parte a vieții profesionale.

În urma tragediei, fratele și mama sa au făcut declarații emoționante care conturează portretul unei femei devotate, dar copleșite de sistemul medical românesc.

„Nu avea viață personală. Trăia pentru spital”

Fratele Ștefaniei Szabo a vorbit public despre sacrificiile surorii sale, dezvăluind că aceasta își dedicase aproape în totalitate timpul și energia muncii din spital. „Ștefania trăia pentru spital. Nu avea viață personală. Mergea acasă doar câteva ore, apoi revenea la muncă. Era tot timpul sub presiune. Spunea că sistemul este sufocant, că nu mai poate, dar nu-și imagina că va ajunge aici”, a declarat acesta citat de Redacția.ro.

Potrivit mărturiei sale, medicul se plângea frecvent de volumul uriaș de muncă și de presiunea constantă din sistemul sanitar. Deși era conștientă de epuizarea fizică și psihică, nu ar fi dat niciodată semne că ar putea recurge la gesturi extreme. Familia susține că Ștefania nu avea antecedente medicale grave și că era o persoană puternică, dar vizibil afectată de ritmul impus de profesie.

Mesajul mamei după moartea Ștefaniei

Mama Ștefaniei Szabo a transmis un mesaj public plin de durere, în care a anunțat detaliile legate de înmormântarea fiicei sale. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm depunerea trupului neînsuflețit al iubitei noastre dr. Lavinia Ștefania Szabo – directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, a scris aceasta pe rețele de socializare.

Trupul medicului a fost depus joi dimineață la Biserica Sfântul Pantelimon, aflată în curtea spitalului unde a lucrat în ultimii ani. După orele prânzului, sicriul a fost mutat la Capela Bisericii Eroilor din Buzău, iar vineri a fost transportat la București, unde a fost depus la Capela Bălăneanu. Slujba de înmormântare este programată pentru sâmbătă, la prânz, la Biserica Bălăneanu, urmată de înhumarea la Cimitirul Tudor Vladimirescu din Sectorul 5.

Moartea Ștefaniei Szabo rămâne învăluită în mister, iar ancheta autorităților continuă. Familia a solicitat prezența unui legist independent la necropsie, iar rezultatele toxicologice sunt așteptate pentru a clarifica circumstanțele decesului. În paralel, colegii și apropiații își exprimă durerea și neputința în fața unei pierderi care ridică semne de întrebare asupra presiunii din sistemul medical.

Foto – Facebook

