Daniel Balaș, fost preot, mărturisiri tulburătoare după moartea Ștefaniei Szabo. „Chiar mi-a zis mie pe live, într-o seară!” De cine se temea medicul în ultima perioadă a vieții

Ies la iveală noi detalii din viața Ștefaniei Szabo, fostul director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, după moartea sa neașteptată de la sfârșitul lunii octombrie. Fostul preot Daniel Balaș, prieten apropiat al medicului, a făcut publice declarații emoționante și controversate despre relația lor, dar și despre temerile pe care Ștefania le-ar fi avut față de fostul soț și de familia acestuia.

Daniel Balaș, dezvăluiri despre Ștefania Szabo

Moartea fulgerătoare a Ștefaniei Szabo, fostul director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, continuă să stârnească reacții și întrebări. La doar 37 de ani, medicul a fost găsit fără viață în camera de gardă a unității medicale. În timp ce ancheta oficială este în desfășurare, fostul preot Daniel Balaș, prieten apropiat al Ștefaniei, a făcut publice declarații tulburătoare despre relația lor și despre temerile pe care aceasta le-ar fi avut.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Daniel Balaș a vorbit deschis despre relația sa cu Ștefania Szabo, pe care a descris-o ca fiind una profundă și sinceră. „Ce fel de relație am avut? De ce sufăr după ea? Ce s-a întâmplat? Am avut o relație de prietenie, acea relație pe care mulți din zilele noastre nu o mai au, mulți o au și își bat joc de ea, iar foarte mulți nici nu știu de ea, n-au gustat-o și nici nu cred în așa ceva”, a spus Balaș. El a subliniat că legătura lor s-a bazat pe respect, armonie și sprijin reciproc, și a transmis un mesaj dur celor care trăiesc în relații nefericite: „Să trag un semnal de alarmă pentru persoanele care stau în relații și căsătorii nefericite”.

Temeri și tensiuni: acuzații grave la adresa fostului soț

În aceeași intervenție, Balaș a făcut referire la un conflict tensionat dintre Ștefania și fostul ei soț, afirmând că medicul se temea de el și de mama acestuia. „Chiar mi-a zis mie pe live, într-o seară, să am grijă ce spun despre el, ca și cum mă dă în judecată pentru ceea ce spun”, a relatat Balaș. Tonul declarațiilor a fost extrem de dur, cu acuzații directe și limbaj violent, care au atras atenția publicului și au stârnit reacții mixte.

„Pe mine știi unde mă doare de influența ta, la 2 metri în fața p***. De acolo începe durerea. De la 2 metri încolo de influența ta și a lumii tale. Pentru mine sunteți doar niște infecți, și tu și ea”, a spus Balaș, referindu-se la fostul soț al Ștefaniei și la mama acestuia. Declarațiile au fost făcute într-un live transmis pe platformele sociale și au fost preluate de mai multe publicații locale.

Ștefania Szabo era cunoscută ca un medic dedicat, cu o carieră solidă în cadrul Spitalului Județean Buzău, unde ocupa funcția de director medical din 2021. Vestea morții sale a provocat un val de tristețe în rândul colegilor și al comunității medicale.

