Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo. Femeia are o funcție grea în Buzău

Vestea morții medicului Ștefania Szabo a șocat întreagă comunitate medicală. Tânăra a fost găsită fără suflare în Spitalul Județean de Urgență Buzău, la doar câteva ore înainte să își termine garda. Acum, ies la iveală noi amănunte despre viața medicului. Iată cine este fosta soacră și ce funcție ocupă aceasta.

Ce s-a întâmplat cu medicul Ștefania Szabo

După ce a fost găsită fără suflare de către un coleg, a fost pornită o anchetă cu privire la moartea medicului Ștefania Szabo. Conform primelor rezultate, ancheta a indicat prezența unor substanțe puternice asupra sistemului central, inclusiv propofol, tramadol și diazepam. Cu toate acestea, nu se cunosc circumstanțele exacte ale decesului, acestea fiind în continuare investigate.

Moartea medicului a provocat valuri de durere și indignare în rândul colegilor săi, dar și a întregii comunități medicale, care a spus despre Ștefania că este o profesionistă dedicată activității

Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo

Medicul Ștefania Szabo a fost căsătorită cu fostul șef al Serviciului Județean Anticorupție din cadrul IPJ Buzău Familia fostului ei soț este cunoscută în oraș.

Fosta soacră a Ștefaniei este Cecilia M. și deține funcția de inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău. Ea a mai ocupat această funcție și în mai multe perioade între anii 2011 și 2023.

Ștefania s-a căsătorit cu fostul șef pe 18 mai 2019, însă cei doi au decis să divorțeze și relația lor s-a încheiat în octombrie 2021, odată cu semnarea convenției matrimoniale și a actului de lichidare a regimului comunitar al bunurilor.

Divorțul oficial s-a pronunțat pe 20 februarie 2025, dar cei doi se mai aflau în procese, disputând asupra bunurilor și a numelui de familie.

Ștefania voia să revină la numele de dinaintea căsătorie, iar instanța i-a respins cererea în iulie 2025. Între timp, fostul soț a inițiat proceduri de inventariere a bunurilor aflate pe numele lui.

Ștefania se afla în mai multe procese cu fostul soț, lucru care a contribuit la stresul pe care aceasta îl avea oricum, din cauza meseriei solicitante.

Medicul se dedica muncii sale și colegii au vorbit despre cât de mult își iubea meseria. Cu toate că se simțea copleșită de volumul de muncă, ea continua să facă gărzi și să se implice pentru pacienții săi.

„A fost afectată de divorț și de perioada asta prin care a trecut în ultimele luni, dar noi i-am fost alături. Nu poți să intervii în viața unui om dacă acest om nu-și dorește, este un respect față de prieteni. Părea că a depășit momentul”, a declarat prietena Ștefaniei Szabo.

