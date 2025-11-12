Cornel Dinu a fost internat la Spitalul Universitar. Ce se întâmplă cu legenda lui Dinamo

Cornel Dinu, în vârstă de 77 de ani, a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență cu probleme medicale. El a fost internat sâmbătă noaptea și a fost supus mai multor investigații. Iată cum se simte jucător legendă a lui Dinamo.

Ce se întâmplă cu Cornel Dinu

Cornel Dinu a ajuns sâmbătă noaptea la Spitalul Universitar de urgență cu probleme medicale, fiind supus mai multor investigații. El a fost mutat ulterior la secția de cardiologie, unde se află și acum sub supravegherea cadrelor medicale.

„Starea mea e acceptabilă”, a spus Cornel Dinu pentru iAMSport.ro.

În urmă cu un an, Cornel Dinu a avut o problemă de sănătate și s-a operat la șold.

„Îi îmbrățișez pe toți. Le mulțumesc din suflet că sunt alături de mine. Și eu sunt alături de ei, știu că sunt câini roșii adevărați, ca și mine. Eu sunt deocamdată puțin șchiop, dar am să îmi revin”, declara Cornel Dinu.

Suferă de depresie

De mai mulți ani, legenda lui Dinu se confruntă cu o depresie, în urmă morții soției sale. El a vorbit despre faptul că doar își așteaptă sfârșitul.

”Ce să fac? Îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, trei luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le am.

Face foarte bine (n.r. ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua”, spunea Cornel Dinu, pentru Fanatik.

Soția lui Cornel Dinu a murit în 2011

Soția lui Cornel Dinu a murit în 2011, la 63 de ani. Ea suferea de diabet, arterită, ciroză și avea probleme cu inima. Cu un an înainte să moară, doctorii i-au amputat piciorul stâng, iar cu puțin timp înainte să moară i-a fost amputat și piciorul drept.

Anul 2011 a fost unul extrem de greu pentru Mister. El și-a pierdut bunul prieten și naș de cununie, pe Fănuș Neagu, apoi a suferit o operație pe cord deschis, iar la finalul anului și-a pierdut soția.

Cu puțin înainte de moartea Silviei, fiul soților Dinu a decis să facă nunta mai repede, pentru ca mama lui să se bucure de eveniment. El s-a căsătorit în septembrie, iar la aproximativ 3 luni după, mama lui a murit.

