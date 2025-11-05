Ce probleme de sănătate l-au măcinat pe Emeric Ienei în ultimii ani. Singurătate și suferință după pierderea soției. „Merg zilnic la medic. Trăiesc cu medicamente și cu analgezice”

Legendarul antrenor Emeric Ienei, omul care a condus Steaua București spre glorie europeană în 1986, s-a stins din viață pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Deși a fost o figură emblematică a fotbalului românesc, ultimii ani din viața sa au fost marcați de probleme grave de sănătate, care i-au afectat mobilitatea, memoria și capacitatea de a duce o viață activă.

Ce probleme de sănătate avea Emeric Ienei

Probleme cardiace și infecție cu COVID-19

În 2024, Ienei a fost internat la Cluj, unde medicii i-au montat un stimulator cardiac din cauza unui puls extrem de scăzut. În timpul internării, a contractat o formă de COVID-19, ceea ce i-a complicat și mai mult starea de sănătate. „I-au pus un stimulator cardiac la Cluj, pentru că avea pulsul foarte mic, dar a luat Covid din spital. Acum e bine, se mișcă puțin mai greu, dar iese din casă, are două persoane care au grijă de el, una ziua, alta noaptea”, declara în 2024 Sandu Boc, un apropiat al antrenorului.

Pneumonie severă și insuficiență respiratorie

În toamna anului 2025, starea lui Ienei s-a agravat. A fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, în secția de Pneumologie, fiind diagnosticat cu o formă severă de pneumonie. Potrivit HotNews, medicii au constatat o insuficiență respiratorie provocată de afecțiunile pulmonare, iar familia a decis să-l externeze, întrucât tratamentele nu mai aveau efect.

Alzheimer și retragerea din viața publică

Pe lângă problemele cardiace și respiratorii, Ienei se confrunta și cu boala Alzheimer, care i-a afectat memoria și capacitatea de concentrare. Potrivit unui mesaj postat de Steaua București, „măcinat de probleme de sănătate, uneori pierzându-se printre amintiri, a trăit discret în ultimii ani”. Deși nu mai apărea în public, apropiații spun că îi plăcea să iasă din casă, să se plimbe și să socializeze. „Îl mai iau cu mașina, mă mai plimb cu el. Are aproape 88 de ani, dar toată lumea zice că arată de 82”, spunea Sandu Boc.

Soția lui Emeric Ienei a murit în 2021

Ileana Gyulai Ienei, fosta campioană olimpică la scrimă și soția legendarului antrenor Emeric Ienei, s-a stins din viață pe 25 august 2021, la vârsta de 75 de ani. Timp de mulți ani, ea a fost sprijinul neclintit al lui Ienei, mai ales în perioadele în care acesta s-a confruntat cu probleme de sănătate.

„Ileana Gyulai Ienei, soția antrenorului care a realizat cea mai mare performanță a fotbalului românesc, s-a stins astăzi din viață, la vârsta de 75 de ani.

Campioană mondială în 1969 și dublă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Mexico (1968) și Munchen (1972) cu echipa de floretă a României”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook Steaua TV, după moartea Ilenei.

În 2019, cu puțin timp înainte de pierderea soției sale, Emeric Ienei recunoștea că se confrunta cu probleme serioase de sănătate, care îi afectau mobilitatea, fiind nevoit să se deplaseze cu ajutorul unei cârje. În acea perioadă dificilă, Ileana Ienei, partenera sa de viață, i-a fost alături necondiționat, oferindu-i sprijinul și grija de care avea nevoie.

„Merg zilnic la medic. Trăiesc cu medicamente și cu analgezice, bineînțeles, uneori mai și mănânc. Mă doare piciorul, abia mă pot plimba, soția mea și o cârjă sunt aici pentru a ajuta. Sper să mă refac și să mai ajung să văd un meci de fotbal pe stadion„, mărturisea acesta în trecut.

