Jurnalistă sportivă, nevoită să demisioneze după ce a fost prinsă alături de un celebru antrenor: „Refuz ca scandalul să mă definească”

O celebră jurnalistă sportivă a fost nevoită să demisioneze, după ce a fost surprinsă alături de unul dintre cei mai cunoscuți antrenori NFL. Cei doi au fost fotografiați la o stațiune de lux din Sedona, Arizona, la finalul lunii martie.

Jurnalistă sportivă, aventură cu un celebru antrenor

Dianna Russini, jurnalista respectată și Senior NFL Insider la Athletic, a fost nevoită să demisioneze după ce au apărut fotografii compromițătoare cu ea și antrenorul echipei New England Patriots, Mike Vrabel, într-o stațiune de lux din Arizona.

Jurnalista, cunoscută pentru profesionalismul și dedicarea sa în relatările despre NFL, a decis să se retragă din funcția sa la Athletic înainte de expirarea contractului pe 30 iunie. Într-o scrisoare adresată redactorului executiv Steven Ginsberg, aceasta și-a exprimat dezamăgirea față de speculațiile răspândite în mass-media.

„Am relatat despre NFL cu profesionalism și dăruire de-a lungul carierei mele și susțin fiecare articol pe care l-am publicat vreodată”, a subliniat ea.

Dianna Russini a explicat că frenezia mediatică declanșată de fotografiile publicate de Page Six a făcut imposibilă continuarea carierei în aceleași condiții: „Nu am niciun interes să mă supun unei anchete publice care a cauzat deja mult mai multe daune decât sunt dispusă să accept. Fac acest lucru nu pentru că accept narațiunea construită în jurul acestui episod, ci pentru că refuz să-i dau mai mult oxigen sau să mă las definită de aceasta”.

Ce s-a întâmplat la Sedona

Pe 28 martie, Dianna Russini și Mike Vrabel au fost fotografiați la Ambiente, o stațiune exclusivistă din Sedona, Arizona. Imaginile, obținute de Page Six, îi arată pe cei doi petrecând timp împreună într-un cadru intim. Dimineața, au fost văzuți luând micul dejun pe terasa hotelului, iar mai târziu s-au relaxat la piscină și într-o cadă cu hidromasaj.

Seara, sursa citată a observat cuplul pe acoperișul privat al unui bungalou de lux, unde au fost surprinși îmbrățișându-se la apus și dansând scurt împreună. Bungalourile în cauză sunt accesibile doar oaspeților și au prețuri care pot ajunge la 2.160 de dolari pe noapte.

Mike Vrabel a calificat speculațiile drept „ridicole” și a declarat că interacțiunea surprinsă în imagini este „complet inocentă”.

„Acest lucru nu merită niciun alt răspuns”, a adăugat antrenorul echipei New England Patriots.

Dianna Russini, căsătorită din 2020 cu Kevin Goldschmidt, director executiv al Shake Shack, este mamă a doi copii. La rândul său, Mike Vrabel este căsătorit cu Jen de 26 de ani, iar cuplul are doi fii, unul dintre ei, Tyler, a jucat pentru scurt timp la Atlanta Falcons.

Russini lucra la Athletic din 2023, ocupând un rol prestigios care i-a consolidat reputația în jurnalismul sportiv. Decizia de a demisiona nu vine ușor, dar jurnalista speră să oprească speculațiile și să protejeze imaginea sa și a familiei.

„Fac acest lucru pentru că refuz să permit ca scandalul să mă definească pe mine sau cariera mea”, a concluzionat ea în scrisoarea de rămas bun.

Sursă foto: Profimedia

