Cum au fost surprinși băieții gemeni ai lui Ricky Martin. Valentino și Matteo sunt leiți tatăl lor

Ricky Martin și-a transformat cea mai recentă oprire din turneu într-o experiență de familie. Vedeta a ajuns în Buenos Aires, Argentina, înaintea concertelor programate, iar de această dată nu a fost singur. Martin a fost însoțit de fiii săi gemeni, Valentino Martin și Matteo Martin. Cei doi seamănă foarte bine cu tatăl lor și apariția lor a atras atenția fanilor.

Valentino și Matteo au apărut alături de tatăl lor, Ricky Martin, într-una dintre opririle din turneul în care este cântărețul. Fanii au observat rapid cât de mult seamănă băieții cu tatăl lor celebru, mulți comentând despre asemănarea evidentă în timp ce treceau împreună prin aeroport.

Vizita are loc în contextul în care artistul se pregătește pentru o serie de concerte în Argentina, adăugând încă o etapă în turneul său din America Latină. Totuși, această deplasare pare să fie și despre timpul petrecut împreună cu familia.

Ricky Martin pune accent pe timpul petrecut cu cei doi copii ai lui. Vedeta își ține viața privată departe de ochii publicului și pune mare preț pe momentele alături de copiii lui.

În interviuri recente, Ricky Martin a subliniat că cei patru copii ai săi sunt în centrul vieții și carierei sale. La primirea premiului Latin Icon la VMA 2025, le-a dedicat distincția, spunând că tot ceea ce face este pentru ei.

Artistul i-a descris drept principala sa motivație, menționând că au crescut călătorind alături de el în turnee.

Cum se înțelege cu fostul soț

De asemenea, a vorbit despre dinamica familiei sale. Fiii gemeni, Matteo și Valentino, acum adolescenți, au crescut practic pe drum și, uneori, au un rol protector față de frații mai mici, Lucía Martin-Yosef și Renn Martin-Yosef.

Martin a menționat că cei doi mai mici sunt creativi și interesați de muzică și artă. În ciuda despărțirii din 2023, el menține o relație apropiată cu fostul soț, Jwan Yosef, locuind în apropiere și implicându-se activ în creșterea copiilor.

Fie că este în turneu sau în perioadele de pauză, inclusiv în momentele petrecute recent în Puerto Rico, Ricky Martin continuă să pună rolul de tată în centrul vieții sale.

