Iubirile din viața lui Emeric Ienei. A fost căsătorit de două ori, cu Vasilica Tastaman și Ileana Gyulai

Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, din cauza unei pneumonii severe. Fostul mare fotbalist s-a stins la patru ani de la trecerea în neființă a ultimei sale soții, Ileana Gyulai.

Iubirile din viața lui Emeric Ienei

Emeric Ienei a fost căsătorit de două ori, cu marea actriță Vasilica Tastaman, și cu Ileana Gulyai, care care s-a stins în urmă cu patru ani.

Povestea de iubire cu Vasilica Tastaman a început pe vremea când era jucător activ, la mijlocul anilor ’60, când evolua pentru CCA Steaua București și echipa națională.

Cei doi nu și-au expus public viața personală, astfel că nu se știu multe detalii din acea perioadă. Emeric Ienei și regretata actriță au avut împreună un fiu, Călin Ienei. Fostul fotbalist și Vasilica Tastaman au divorțat în anul 1973.

Un an mai târziu, Ienei s-a recăsătorit, de data aceasta cu scrimera Ileana Gyulai-Drîmbă, dublu laureată cu bronz olimpic la Mexico 1968 și München 1972. Alături de echipa de floretă a României, ea a devenit campioană mondială în 1969.

Emeric Ienei și Ileana au fost avut o fiica, Cristina, și au fost căsătoriți până la decesul ei, în 2021.

Fostul fotbalist și-a pierdut soția în 2021

Ileana Gyulai Ienei, soția fostului mare antrenor al Stelei, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani, pe 25 august 2021. Aceasta fusese cel mai mare sprijin al lui Ienei, care de mai mult timp se confrunta cu probleme de sănătate.

„Mă doare piciorul, abia mă pot plimba. Soţia mea şi o cârjă mă ajută. Merg zilnic la medic, trăiesc cu medicamente şi cu calmante”, povestea Emeric Ienei în toamna lui 2019.

Acesta povestea, în urmă cu mai mult timp, că evita să își ia soția pe stadion, din cauza unei superstiții.

„Soţia mea a fost la Sevilla, dar a văzut meciul în camera de hotel din cauza unei superstiţii de-ale mele. Pe la mijlocul anilor ’70 a fost în Ghencea cu fiica noastră, care avea atunci un an sau doi. Am pierdut, fanii au protestat, iar de atunci am evitat s-o mai iau la vreun joc pe viu. După finală, la vestiare au apărut suporterii veniţi din ţară, cei şapte, opt sute. Cântau, erau fericiţi şi atunci am izbucnit în plâns. Am ajuns la hotel, mi-am revăzut soţia pe hol, ne-am îmbrăţişat şi am plâns a doua oară”, povestea la un moment dat Emeric Ienei.

Sursă foto: Profimedia, Facebook

