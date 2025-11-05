Emeric Ienei, legendarul antrenor care a condus Steaua București spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, s-a stins din viață pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Dincolo de performanțele sale sportive, Ienei a fost un om de familie, cu o viață personală discretă, dar plină de afecțiune și legături profunde cu cei apropiați.

Copiii și nepoții săi au fost o sursă constantă de bucurie, iar amintirile alături de ei rămân parte din moștenirea sa afectivă.

Două căsnicii, doi copii, o familie extinsă

Emeric Ienei a fost căsătorit de două ori. Prima sa soție a fost actrița Vasilica Tastaman, cu care a avut un fiu, Călin. Ulterior, s-a căsătorit cu Ileana Gyulai, fostă campioană olimpică la scrimă, alături de care a avut o fiică, Cristina. Ileana Ienei a decedat în 2021, iar dispariția ei a fost o lovitură grea pentru antrenor, care a rămas profund atașat de amintirea ei.

Călin Ienei, fiul său, a fost căsătorit cu Alissa (Vasilica Chiș Ienei), o artistă din Oradea care a început să cânte de la vârsta de 12 ani. Cei doi au divorțat în 2013.

Alissa este învățătoare la Școala „Nicolae Bălcescu” din Oradea, dar și o prezență artistică remarcabilă. În 2010, la vârsta de 35 de ani, și-a împlinit visul de a cânta pe scena Festivalului de la Mamaia, după ce a trecut preselecția cu piesa „Mă lași”, realizată în colaborare cu maestrul Cristian Faur. Timp de zece ani, a cântat în baruri și cluburi din Oradea, inclusiv la Hotel Continental, construindu-și o carieră muzicală discretă, dar pasionată.

Alesia, nepoata marelui antrenor Emeric Ienei și fiica lui Călin și a artistei Alissa, duce mai departe pasiunea familiei pentru performanță, dar într-un registru artistic. Tânăra a atras atenția publicului larg prin participarea sa la emisiunea „Românii au talent” în 2017, unde a impresionat juriul cu vocea sa și cu naturalețea scenică.

Cristina Ienei și fiul ei, Darius: legătura specială cu bunicul

Cristina, fiica lui Emeric Ienei, a păstrat o relație apropiată cu tatăl său, iar fiul ei, Darius, era nelipsit din preajma bunicului. Pasionat de fotbal, Darius obișnuia să-l tachineze pe Emeric pe seama meciurilor, fiind un susținător înfocat al echipei Dinamo București — o rivală istorică a Stelei, echipa cu care bunicul său a scris istorie. Într-o fotografie recentă, Darius apare alături de mama sa, Cristina, într-un cadru care, potrivit apropiaților, „i-ar fi făcut inima lui nea Imi să tresalte de bucurie”.

Emeric Ienei și-a pierdut soția în 2021

Ileana Gyulai Ienei, fosta campioană olimpică la scrimă și soția legendarului antrenor Emeric Ienei, s-a stins din viață pe 25 august 2021, la vârsta de 75 de ani. Timp de mulți ani, ea a fost sprijinul neclintit al lui Ienei, mai ales în perioadele în care acesta s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Acesta povestea în trecut că evita să își ia soția pe stadion, din cauza unei superstiții. „Soţia mea a fost la Sevilla, dar a văzut meciul în camera de hotel din cauza unei superstiţii de-ale mele. Pe la mijlocul anilor ’70 a fost în Ghencea cu fiica noastră, care avea atunci un an sau doi. Am pierdut, fanii au protestat, iar de atunci am evitat s-o mai iau la vreun joc pe viu. După finală, la vestiare au apărut suporterii veniţi din ţară, cei şapte, opt sute. Cântau, erau fericiţi şi atunci am izbucnit în plâns. Am ajuns la hotel, mi-am revăzut soţia pe hol, ne-am îmbrăţişat şi am plâns a doua oară”, dezvăluia Emeric Ienei.

Foto – Facebook / Hepta

