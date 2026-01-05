  MENIU  
Prima zi de concediu medical nu se mai plătește. Decizia luată de Ministerul Sănătății la finalul anului 2025

Oana Savin
Începând cu 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită în România. Măsura adoptată în decembrie 2025 vizează reducerea abuzurilor și economisirea a 120 milioane lei lunar, conform ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Prima zi de concediu medical nu se mai plătește

Începând cu 1 februarie 2026, o nouă reglementare intră în vigoare în România: prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Această măsură adoptată la finalul anului 2025 a stârnit numeroase discuții și controverse.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că decizia are un fundament solid și este deja aplicată în alte țări din Uniunea Europeană. Potrivit declarațiilor sale, această schimbare va reduce abuzurile și va crea economii substanțiale pentru bugetul de stat.

Conform noilor reglementări, costurile pentru concediul medical vor fi împărțite astfel: angajatorul va acoperi plata din a doua până în a șasea zi de concediu, iar începând cu ziua a șaptea, costul va fi suportat din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Perioada de aplicare a acestei măsuri este stabilită între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027.

Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dificile, măsuri care au fost dureroase pentru români. Intrăm în anul viitor fără datorii"

Când intră pensiile în ianuarie 2026. Vești neplăcute pentru seniori la început de an

Măsura a adus economii de 120 milioane lei

Ministrul Alexandru Rogobete a explicat că decizia are scopul de a descuraja acordarea și utilizarea nejustificată a concediilor medicale pe termen scurt.

„În primul rând, această practică nu este doar în România şi nu s-a întâmplat aici pentru prima dată. Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate. În multe ţări din Uniunea Europeană, prima, a doua şi chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni”, a declarat Rogobete, citat de HotNews.

Conform informațiilor oferite de Guvern, această măsură a adus deja economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună, bani salvați din reducerea concediilor medicale pe termen scurt.

„Concediile de scurtă durată, frecvente în România, au ascuns multe abuzuri prin deciziile luate. Credem că această măsură va face ca aceste practici să devină istorie”, a adăugat ministrul Sănătății.

Fără prime și sporuri pentru bugetari din 2026. Ilie Bolojan anunță concedierea „personalului în plus": „Acesta este adevărul!"

Nicușor Dan anunță inițierea unui referendum în justiție. Reacția Consiliului Superior al Magistraturii

Alexandru Rogobete, despre situația medicilor care își iau scutiri pentru a nu mai face gărzi

Tot în cadrul unei declarații recente, Alexandru Rogobete a atras atenția asupra unor nereguli semnalate la Spitalul Județean Constanța, unde 70% dintre medici beneficiază de scutiri de gărzi fără motive medicale clare. Ministrul consideră că această situație este inacceptabilă și necesită intervenția autorităților.

„Problema gărzilor şi acest fenomen este cunoscut de ani de zile, se discută despre această problemă, din păcate nu s-au luat măsuri concrete care să limiteze acest fenomen. Nu am o cifră cu numărul de medici care au scutire medicală la nivel naţional”, a menționat ministrul Sănătății.

Pentru a face lumină în acest caz, un Corp de Control va fi trimis la Constanța, a anunțat ministrul.

„Sigur că, în orice colectiv, există persoane care au anumite probleme medicale pe care le respect şi de care trebuie să ţinem cont (…) însă 70% sau peste 70% din personal să fie scutit medical pentru gardă este un fenomen care clar că a denaturat şi acesta este motivul pentru care Corpul de Control va pleca la Constanţa şi va verifica situaţia administrativă”, a explicat el.

Investigații ale Corpului de Control

Ministrul a subliniat, de asemenea, că există suspiciuni serioase privind acordarea scutirilor medicale. Mai exact, mulți dintre medicii care beneficiază de scutiri pentru a evita gărzi în spitalul public continuă să lucreze în regim privat.

„Eu m-aş întreba mai degrabă de cei care au eliberat aceste concedii, iertaţi-mă, aceste scutiri medicale care nu au legătură, cel mai probabil, cu realitatea, adică nu vreau să fiu înţeles greşit, dar nu poţi să ai lombosciatică doar la spitalul public şi cu aceeaşi scutire medicală să poţi să faci gărzi la spitalul sau la cabinetul tău privat. (…) Un număr de peste jumătate din aceşti medici care au scutire de gardă, practică medicina după orele de program pentru încă 8 sau încă 10 ore în mediul privat sau fac gărzi în regim privat. Nu am dovezi, sunt doar date preliminare pe care le am de la unitatea sanitară. Corpul de control va confirma”, a completat Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
