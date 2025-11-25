Fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, cercetat pentru hărțuire sexuală. Facultatea de drept i-a suspendat activitatea

Polițiștii din Iași și Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” investighează cazul lui Alexandru Toader, lector universitar și fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader. Acesta este acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente pentru a le facilita trecerea examenelor.

Decizia Facultății de Drept

Conducerea Facultății de Drept din Iași a decis în unanimitate ca Alexandru Toader să nu mai desfășoare activități didactice sau de evaluare până la clarificarea situației. „În ședința Consiliului Facultății din data de 24.11.2025, ora 14.30, în unanimitate de voturi a fost adoptată recomandarea ca dl. lector univ. dr. Alexandru Ionuț Toader să se abțină, în condițiile prevăzute de lege, de la efectuarea oricăror activități didactice și de evaluare a studenților până la clarificarea situației semnalată în mass-media”, se arată în comunicatul oficial, citat de digi24.ro.

Totodată, conducerea facultății a făcut apel la studenți să sesizeze orice abatere de la etica universitară, inclusiv cazuri de hărțuire sexuală.

Ancheta Comisiei de Etică

Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” s-a autosesizat și a anunțat că va investiga acuzațiile. Daniel Atasiei, președintele comisiei, a declarat: „Vom investiga acuzațiile respective cu instrumentele pe care le are Comisia de Etică, pentru a putea apoi pe bază de probe să stabilim ceea ce s-a întâmplat și dacă este cazul, să constatăm abaterile și să aplicăm sancțiunile de rigoare.”

Reacția tatălui, Tudorel Toader

Fostul ministru al Justiției a reacționat public pe Facebook, susținând că acuzațiile fac parte dintr-o campanie de denigrare

„Un articol de şantaj! ‘Sunteţi dispus, dacă aceste dovezi vor apărea, să renunţaţi la calitatea de cadru didactic?’ – acesta este mobilul respectivului articol! Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine. Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră.

Este josnic şi nedrept să loveşti într-un om atacându-i copilul şi imaginea acestuia. Vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!“, este mesajul transmis de Tudorel Toader.

