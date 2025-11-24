Ilie Bolojan, criticat de Lia Olguța Vasilescu: „Astăzi ne înțelegem, apoi ne cheamă domnul Bolojan înapoi și ne spune că nu mai e de acord”

Lia Olguța Vasilescu critică stilul de conducere al lui Ilie Bolojan, în cadrul coaliției de guvernare. Vasilescu susține că premierul ia decizii fără să se consulte cu colegii de la guvernare, printre care se numără și ea.

Ilie Bolojan a fost criticat de Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, pentru modul în care conduce guvernul. Vasilescu susține că Bolojan ia decizii fără să se consulte, sugerând că experiența premierului de la Oradea — unde nu s-a confruntat cu o opoziție puternică — ar putea influența felul în care acționează în prezent.

„La pachetul administrației publice locale, astăzi ne înțelegem că se reduc 25% din totalul de posturi ocupate, după care plecăm acasă, le spunem primarilor că asta e situația. Apoi ne cheamă domnul Bolojan înapoi și ne spune că nu mai e de acord cu 25, că vrea 45”, a declarat primarul Craiovei, potrivit Antena 3 CNN.

Vasilescu susține că Bolojan adesea prezintă deciziile pe care le-a luat, fără o consultare prealabilă. „El informează. A venit și ne-a informat – «Eu cred că anul acesta salariul minim nu crește». Ne-a informat, n-a fost nicio discuție”, a mai declarat primarul Craiovei.

Membra PSD a insistat asupra necesității dialogului cu sindicatele și patronatele, având în vedere condițiile impuse de Comisia Europeană.

„La Oradea nu a avut opoziție”

Primarul Craiovei a amintit și diferențele ideologice din coaliție. „E o chestiune de percepție, dl Bolojan nu a lucrat într-o coaliție vreodată și nici cu opoziție. Pentru că la Oradea nu a avut opoziție”, a dedus Vasilescu.

Cu această ocazie, Lia Olguța Vasilescu a reafirmat opoziția partidului său față de măsuri precum tăierile de pensii și salarii, cu excepția cazurilor justificate. „După ce ne-am luptat ani de zile cu Boc și PDL-ul, venim acum și spunem ce? Suntem de acord să tăiem pensii și salarii? Acolo unde e cazul și sunt nesimțite, da. Acolo deja am aprobat, în pachetele doi și trei, unde a fost vorba de salariile acelea de zeci de mii de euro. Bineînțeles că am fost de acord”, a mai spus Vasilescu.

