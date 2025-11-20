Ilie Bolojan susține că măsurile de austeritate funcționează. Reacția românilor

Premierul Ilie Bolojan susține că măsurile de austeritate funcționează, citând creșteri ale veniturilor bugetare și scăderi ale cheltuielilor. Românii răspund critic, considerând că populația suportă povara acestor măsuri.

Ilie Bolojan spune că măsurile de austeritate funcționează

Măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan încep să dea roade, conform declarațiilor premierului, dar românii rămân sceptici în fața cifrelor prezentate.

Într-o postare pe Facebook, premierul Ilie Bolojan a anunțat că «măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună». El a prezentat o serie de cifre care arată creșteri ale veniturilor bugetare și scăderi ale cheltuielilor.

Conform datelor prezentate de premier, în trimestrul al III-lea, veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Impozitul pe venit a crescut cu 16,5%, încasările din TVA cu 14,8%, iar veniturile din accize cu 11%.

Ilie Bolojan a subliniat că cheltuielile de personal au scăzut semnificativ. În perioada iulie-septembrie, acestea au scăzut cu 630 de milioane de lei, iar în octombrie cu 562 de milioane de lei față de aceeași lună din 2024.

Premierul a menționat și progresele făcute în privința fondurilor europene, afirmând că s-au deblocat și renegociat fonduri prin programul PNRR, accelerându-se plățile în a doua jumătate a anului.

Reacțiile românilor

În ciuda cifrelor prezentate de premier, românii care au comentat la postarea sa pe Facebook par să fie nemulțumiți de măsurile luate până acum. Mulți consideră că populația este cea care suportă povara acestor măsuri de austeritate.

Un internaut a scris: „Pe hârtie sună bine, în realitate populația duce povara. PSD-ul și parte din PNL au grijă ca să ne cocoșeze doar pe noi, opunându-se reformei pensiilor speciale”.

Altul a menționat că „mai este mult de lucru pe partea de reducere de cheltuieli. Momentan doar populația duce greul”.

Unii români au fost și mai duri în criticile lor. Un utilizator a acuzat premierul că a dat „cea mai dură lovitură clasei mijlocii din ultimii 30 de ani”. Acesta a argumentat că măsurile luate vor determina IT-iștii să plece în străinătate, medicii din privat să-și închidă cabinetele, iar micii antreprenori să treacă la economia subterană sau să-și închidă firmele.

Inflația rămâne o problemă

În ciuda declarațiilor optimiste ale premierului, datele Eurostat arată că România rămâne statul din Uniunea Europeană cu cea mai ridicată inflație. Conform Libertatea, nivelul anual al creșterii prețurilor a ajuns la 8,4% în România, în timp ce media inflației la nivelul UE a scăzut la 2,5%.

Institutul Național de Statistică a raportat o rată anuală a inflației de 9,8% în octombrie 2025, cu scumpiri semnificative la mărfurile nealimentare (10,96%), servicii (10,52%) și mărfuri alimentare (7,57%).

