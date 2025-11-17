  MENIU  
Ilie Bolojan, anunț despre bugetul pe anul viitor. „Aceasta este o problemă majoră!" Mesajul premierului pentru români

Ilie Bolojan, anunț despre bugetul pe anul viitor. „Aceasta este o problemă majoră!" Mesajul premierului pentru români

Raluca Vițu
.

Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă în privința finanțelor României, avertizând că bugetul pentru anul viitor ar putea fi adoptat cu întârziere, din cauza necesității de a aproba mai întâi legislația care să asigure predictibilitatea fiscală.

Deficitul, între 6 și 6,5%

Ilie Bolojan a declarat, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că bugetul pentru anul viitor ar putea fi adoptat abia în luna ianuarie 2026, întrucât este nevoie ca mai întâi să fie aprobată legislaţia care să asigure predictibilitatea fiscală. Șeful Executivului a atras atenția asupra deficitului ridicat și a costurilor mari ale dobânzilor, care pun presiune pe finanțele țării.

„Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil. Noi suntem în situaţia în care ar trebui să închidem anul acesta cu 8,4% de deficit şi ceea ce ne-am angajat pentru anul viitor este să coborâm deficitul cât mai aproape de 6%. Dacă ar fi să fac o exprimare, aş putea să spun 6-6,5%”, a declarat premierul Ilie Bolojan, potrivit HotNews.

Datoria publică și costul dobânzilor

Premierul a subliniat că România s-a împrumutat accelerat în ultimii ani, ajungând la o datorie publică de peste 200 de miliarde de euro. Deși gradul de îndatorare, de aproximativ 60% din PIB, este sub media Uniunii Europene, problema majoră o reprezintă dobânzile foarte mari.

„Noi am plătit dobânzi care s-au situat în ultimii ani între 7 şi 8%, iar acum le-am coborât foarte puţin sub 7%, ceea ce înseamnă că, practic, dobânzile totale pe care le plătim sunt ca şi cum am avea un grad de îndatorare dublu”, a explicat Bolojan.

Impactul asupra bugetului

Șeful Executivului a precizat că România plătește dobânzi de aproximativ 55 de miliarde de lei în acest an, echivalentul a 11 miliarde de euro, iar în 2026 acestea ar putea ajunge la 12 miliarde de euro. „Din deficitul de 6,5%, practic jumătate este ocupat doar cu plata dobânzilor. Dacă nu le vom scădea, indiferent cine va fi la guvernare în anii următori, aceste cheltuieli cu dobânzile ne vor duce într-o fundătură”, a avertizat premierul.

Necesitatea respectării țintelor de deficit

Ilie Bolojan a subliniat că atingerea țintelor de deficit este esențială pentru recâștigarea credibilității pe piețele financiare. „De fiecare dată am început cu un deficit şi am terminat la final cu un cu totul alt deficit, ne-am luat nişte angajamente pe care nu le-am respectat, ceea ce face ca credibilitatea noastră să fie scăzută, cu efectele aferente, costurile mai mari şi aşa mai departe. Aceasta este o problemă majoră pe care, dacă nu o tratăm serios, nu putem ieşi din acest cerc vicios”, a mai spus premierul.

Foto – arhivă

