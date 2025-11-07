Ce se va întâmpla cu TVA-ul și cu taxele de anul viitor. Anunțul lui Ilie Bolojan

Într-un context economic tensionat, în care echilibrul bugetar este esențial pentru menținerea fondurilor europene și respectarea angajamentelor internaționale, premierul Ilie Bolojan a făcut o declarație care stârnește incertitudine. Condițiile impuse de premierul Ilie Bolojan pentru menținerea actualului nivel de taxe și impozite în 2025 – un buget realist, bazat pe date corecte și pe reducerea cheltuielilor publice – deschid inevitabil discuția despre ce se va întâmpla în 2026.

Ce se va întâmpla cu taxele și impozitele anul viitor

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat recent că nu sunt planificate creșteri de taxe sau impozite pentru anul 2026, însă a subliniat că această decizie depinde de adoptarea unui buget realist, construit pe date corecte și pe reducerea cheltuielilor publice. Într-un climat economic marcat de presiuni bugetare și riscul pierderii fondurilor europene, mesajul său aduce un amestec de speranță și incertitudine.

„TVA sau alte taxe nu vor crește anul viitor, condiția de bază fiind să avem un buget serios, bazat nu pe proiecții nereale, ci pe realitate. Trebuie să reducem în continuare cheltuielile. Trebuie să continuăm și investițiile. Aprobarea bugetului are efecte importante în administrație, nu este un simplu act birocratic”, a declarat Ilie Bolojan într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Declarația vine în urma unei perioade marcate de modificări fiscale semnificative. Începând cu 1 august 2025, cota standard de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, iar cotele reduse de 5% și 9% au fost înlocuite cu o singură cotă redusă de 11%, aplicabilă anumitor bunuri și servicii. Măsura a fost justificată de Guvern prin necesitatea creșterii veniturilor la buget și a reducerii cheltuielilor publice.

Bugetul – cheia unui 2026 fără surprize fiscale?

În ciuda asigurărilor oferite pentru anul viitor, tonul condiționat al declarației premierului lasă loc de interpretări. Dacă bugetul pe 2026 nu va fi „serios” și „bazat pe realitate”, așa cum insistă Bolojan, atunci scenariul unei noi ajustări fiscale nu poate fi exclus.

Specialiștii în economie avertizează că, în lipsa unor reforme structurale și a unei discipline bugetare riguroase, presiunea pe taxe ar putea reveni.

Ce spune Ilie Bolojan despre problema pensiilor speciale

Ilie Bolojan a declarat că problema pensiilor speciale va fi rezolvată până la finalul lunii noiembrie, subliniind că adoptarea reformei este o necesitate pentru reducerea cheltuielilor bugetare și menținerea încrederii partenerilor europeni. Potrivit premierului, reforma pensiilor speciale este inclusă ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, iar neîndeplinirea acestui angajament ar putea duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile europene aferente tranșei următoare.

Într-o intervenție la Digi24, Bolojan a precizat că „nu ne mai putem permite cheltuieli care nu se justifică” și că „adoptarea acestor pachete este o necesitate dacă vrem ca anul viitor să ne reducem cheltuielile, deci să ne încadrăm într-o țintă de buget care să se apropie de 6%”. El a avertizat că România riscă să plătească dobânzi de aproximativ 60 de miliarde de lei în 2026, ceea ce reprezintă aproape jumătate din deficitul bugetar estimat.

