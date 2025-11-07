Ilie Bolojan, atacat de Sorin Grindeanu, în timpul Congresului PSD: „Se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”. Reacția lui Nicușor Dan

Ilie Bolojan a fost din nou ținta atacurilor lui Sorin Grindeanu, în timpul Congresului PSD. Liderul social-democraților a făcut referire la premierul României, fără a-i rosti numele, vorbind despre șpaga pe care afaceristul Fănel Bogoș ar fi dat-o pentru a avea o întâlnire cu acesta.

Ilie Bolojan, atacat de Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu nu a ratat ocazia de a lansa un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, în timpul discursului pe care l-a ținut la Congresul PSD, când social-democrații și-au ales noul conducător.

„Am ajuns în situația absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei. Nu mamele. Nu pensionarii. Nu veteranii de război. Și nici măcar ospătarii și apa minerală de la Guvern. Ci faptul că în Vămi au fost puși șefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire”, a spus Grindeanu, fără a menționa numele primului ministru.

Liderul PSD a făcut, în discursul său, referire la faptul că afaceristul Fănel Bogoș, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, ar fi oferit o șpagă de un milion de euro pentru a avea o întâlnire cu Ilie Bolojan.

Ce a spus premierul despre întâlnirea cu Fănel Bogoș

Însă, premierul a afirmat că întâlnirea a decurs normal, iar afaceristul nu i-a cerut nimic special, doar i-a spus că este „tratat necorespunzător”.

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat audiență, spunându-mi că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. El fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui și dacă ar avea o întâlnire cu mine, probabil că ar fi determinat sau mai convins să se implice în politică. Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților locale, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o obișnuință”, a spus Ilie Bolojan.

„În afară de discuțiile de natură generală, să spunem, dânsul și-a prezentat compania ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic. Subliniez pe tema asta. (…)Spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile publice din zona respectivă. A fost o întâlnire probabil de în jur de 15 minute și ne-am dat mâna și am plecat mai departe”, a subliniat premierul.

Președintele Nicușor Dan, despre întâlnirea lui Ilie Bolojan cu Fănel Bogoș

Președintele Nicușor Dan a vorbit și el despre întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu omul de afaceri care a fost arestat preventiv, subliniind faptul că nu crede ca premierul să fi depășit limita de principialitate.

„Haideți ca să închidem acum și o să fie ultima întrebare. Da, este normală interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri. Bineînțeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depășită. Și eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depășit această limită de principialitate. Acesta e răspunsul”, a precizat șeful statului, în fața reporterilor.

