Anamaria Gavrilă a râs de defectul lui Marian Ceaușescu. Clipul cu șefa POT a devenit viral: „Să vă fie rușine! Sunt bâlbâit că m-au bătut la Mineriadă”

Anamaria Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), a fost filmată în timp ce râdea de defectul de vorbire al protestatarului Marian Ceaușescu. Imaginile au fost surprinse chiar de protestatar, miercuri, 5 noiembrie.

Miercuri, Anamaria Gavrilă a fost întâmpinată în Piața Universității din București de Marian Ceaușescu. Între cei doi a existat un schimb de replici, dar lucrurile au degenerat rapid, șefa POT începând să se lege de defectul de vorbire al protestatarului.

„Doamna președintă, cum facem, că dumneavoastră aveți o vorbă «It’s gone». Aici este «It’s gol?»”, i-a spus Marian Ceaușescu liderei Partidului Oamenilor Tineri, care strângea semnături pentru candidatul POT la Primăria Capitalei, George Burcea.

Acela a fost momentul în care Anamaria Gavrilă a râs batjocoritor și l-a întrebat: „Dar de ce vorbești sacadat?”.

Apoi, aceasta a luat o gură de apă și a început iar să râdă.

„Dacă mă întrebați așa, să vă fie rușine! Doamnă, sunt bâlbâit în urma bătăilor din 1990 (n.red. – iunie 1990, când a fost Mineriada). Dumneavoastră nu aveți creier dacă m-ați întrebat așa ceva”, a răspuns Marian Ceaușescu.

Lidera POT a avut mai multe reacții necontrolate

Nu este pentru prima dată când Anamaria Gavrilă a avut porniri necontrolate. În luna martie a acestui an, lidera POT a țipat la jurnaliști și a sunat la numărul de urgență 112 pentru a chema Poliția, fiind supărată pe ziariști. Însă, tot ea a fost cea care a primit un avertisment din partea autorităților pentru că a apelat fără motiv numărul de urgență.

În luna mai, Gavrilă a amenințat presa, în timp ce se afla pe holurile Palatului Parlamentului.

„Sunteți pe cale de dispariție. Abia aștept să vă văd gone”, spunea ea înaintea alegerilor prezidențiale din 18 mai, câștigate de Nicușor Dan în fața lui George Simion.

Tot în Parlament lidera POT a avut o reacție ciudată și în luna iunie. Atunci, Anamaria Gavrilă s-a enervat în timpul votului pentru legea care întărește combaterea extremismului pe net și a spus că actul normativ este „făcut de nesatisfăcuți social”.

