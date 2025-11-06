Oana Roman, ultima imagine cu Mioara Roman în viață: „Îi promisesem în ziua aia că stăm la povești”

Mioara Roman a murit pe 23 februarie 2024, după ce în ultimii ani se confruntase cu mai multe probleme de sănătate. Fosta soție a lui Petre Roman se afla internată la un centru de lux din Snagov întrucât fiica ei, Oana Roman, a vrut ca părintele ei să aibă parte de cea mai bună îngrijire. Acum, la mai bine de un an de când mama sa s-a stins, influencerița a descoperit ultima fotografie pe care a făcut-o alături de Mioara, înainte ca aceasta să înceteze din viață.

Ultima imagine cu Mioara Roman în viață

Oana Roman a făcut publică ultima fotografie făcută alături de mama ei, Mioara Roman, înainte ca aceasta să se stingă din viață. Influencerița a povestit că a găsit imaginea în telefon, în timp ce făcea curat în galerie, amintindu-și cu drag de acea zi petrecută alături de cea care i-a dat viață.

Atunci, Oana a rămas mai mult timp alături de mama ei pentru a bea împreună cafeaua și a sta la povești, lângă un șemineu din centrul în care se afla internată fosta soție a lui Petre Roman.

„Am mai șters din pozele din telefon și am găsit ultima mea poză cu mama. Eram la cafeneaua din centrul unde stătea ea și îi promisesem în ziua aia că stăm la povești, lângă șemineu. Cineva de acolo ne-a făcut poza și astfel am rămas cu amintirea. Ultima mea cafea alături de mama. Sunt foarte importante amintirile și pozele din momente importante”, a scris Oana Roman în mesajul care a însoțit fotografia.

Citește și: Oana Roman, mărturisiri emoționante despre suferința din copilărie. Ce a spus despre sora ei, Catinca: „Ea avea voie să facă orice”

Citește și: Horia Moculescu, internat în spital. Care este starea compozitorului

Oana Roman, despre semnele pe care le primește de la mama ei

În cadrul unui interviu acordat recent Viva.ro, Oana Roman a vorbit despre semnele pe care le primește de la regretata ei mamă. Mai mult, aceasta spune că semnele primite au un impact mare asupra vieții ei, subliniind faptul că o simte aproape pe Mioara Roman.

„S-a împlinit un an de când a plecat mama. A trebuit să facem parastasul de un an. A fost greu. Dar mi-a trimis niște semne absolut extraordinare. Dar numai cine trăiește lucrul acesta poate să înțeleagă. Altfel, lumea zice că ești nebun. Dar mie mi-a trimis mama niște semne… mai ales în perioada aceea, în jurul datei în care a fost parastasul, a fost ceva fabulos.”, a precizat ea.

Citește și: Cum se înțelege Iulia Vântur cu părinții lui Salman Khan. Cum a reușit vedeta să se integreze în familia iubitului ei: „Încerc să îi conving…”

Citește și: Oana Roman, vizitată de Poliție în urma unor plângeri. Cine și de ce a chemat autoritățile la ușa ei. „M-au găsit tocmai pe mine?”

De asemenea, influencerița a menționat faptul că Mioara Roman a ajutat-o mult cu anumite lucruri și chiar să găsească ceva ce pierduse de mai mult timp.

„Nu îl găseam sub nicio formă și era vorba de ceva prețios. Și l-am găsit fix în spatele bufetului unde se aflau poza ei și candela. Și mi l-a găsit doamna care face curat. Și îl căutam de trei luni. Și asta a fost doar o întâmplare din multe”, a povestit Oana Roman pentru publicația menționată anterior.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus ultima fotografie cu Mioara Roman în viață

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News