Cum arată și cu ce se ocupă astăzi Noni Ene, băiatul din reclama la brânză topită, cunoscut pentru replica „Dacă mă sărută data viitoare?”

Îți amintești de băiatul din reclama la brânza topită Hochland, faimos pentru replica „Dacă mă sărută data viitoare?”? Astăzi, Noni Ene, care a devenit cunoscut în anii 2000, are 33 de ani și o carieră de succes în lumea artistică.

Cum arată și cu ce se ocupă astăzi Noni Ene

Replica sa celebră, „Dacă mă sărută data viitoare?“, a făcut senzație în casele românilor și l-a transformat într-o mică vedetă. Deși nu mai apare frecvent în lumina reflectoarelor, Noni Ene rămâne aproape de scena artistică, unde și-a construit o carieră solidă.

Noni Ene nu s-a limitat doar la succesul din reclame. A participat la Festivalul Mamaia și a reprezentat România la Eurovision Junior. A colaborat cu artiști de renume, printre care regretatul compozitor Cornel Fugaru. În plus, a fost parte a proiectului „Numai cu Acordul Minorilor”, alături de Alina Eremia, Liviu Teodorescu, Ana Baniciu, Bubu Cernea și Gloria Melu, nume importante în industria muzicală de astăzi.

A cântat varianta în română a piesei „I Wouldn’t Change a Thing” din Camp Rock 2

Pe lângă muzică, Noni s-a remarcat și în voice acting, dublând personaje din producții Disney. Din 2011, s-a concentrat pe muzica dance, compunând și producând acest gen muzical. Un moment marcant din cariera sa a avut loc în 2010, când, împreună cu Miruna Oprea, a devenit unul dintre primii români care au înregistrat o piesă pentru o coloană sonoră Disney. Cei doi au interpretat varianta în limba română a melodiei „Nu aș schimba nimic“, adaptarea melodiei „I Wouldn’t Change a Thing” din filmul Camp Rock 2, cântată în original de Demi Lovato și Joe Jonas.

Noni Ene continuă să își urmeze pasiunea pentru artă și să inspire prin activitatea sa în domeniul muzical și artistic.

Foto: Facebook

