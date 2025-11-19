Mărturie șocantă în cazul medicului Cristian Andrei. O femeie îl acuză de abuz sexual, pe când avea doar 14 ani: „M-a încurajat să nu vorbesc despre chestia asta”

O nouă mărturie șocantă în cazul Cristian Andrei zguduie opinia publică. O femeie susține că medicul ar fi abuzat-o sexual când avea doar 14 ani. Declarația ei ridică întrebări grave despre comportamentul terapeutului față de pacienții minori.

Noi acuzații grave la adresa doctorului Cristian Andrei

O nouă mărturie șocantă a apărut în cazul controversat al medicului Cristian Andrei. O femeie susține că ar fi fost abuzată sexual de acesta când avea doar 14 ani. Declarația ei, făcută publică pe rețelele sociale, aduce acuzații grave și ridică întrebări serioase despre comportamentul medicului față de pacienții minori.

Femeia povestește că incidentul s-ar fi petrecut în urmă cu aproximativ două decenii, în cabinetul lui Cristian Andrei. Ea afirmă că medicul ar fi sărutat-o și i-ar fi pus mâna pe organul genital.

„M-a încurajat să nu vorbesc despre chestia asta, mi-a spus că oamenii nu ar înțelege lucrurile de genul ăsta, societatea nu ne vrea fericiți… Imediat după acest sărut, da, țin minte, lângă birou, eram în picioare și mi-a luat mâna și a pus-o pe membrul lui, adică organul lui genital”, a declarat femeia în mediul online.

Această nouă acuzație vine într-un moment în care Cristian Andrei se află deja în centrul unui scandal public. Mai multe femei adulte au relatat experiențe pe care le consideră abuzive în timpul ședințelor de terapie cu acesta.

Însă mărturia recentă se distinge prin gravitatea ei extremă, având în vedere vârsta fragedă pe care femeia susține că o avea la momentul presupusului abuz. În România, astfel de cazuri sunt tratate cu maximă seriozitate.

Reacții dure după noile dezvăluiri

Declarația a stârnit imediat reacții puternice în mediul online și în spațiul public. Mulți cer o anchetă amănunțită a cazului și măsuri drastice dacă acuzațiile se dovedesc adevărate.

Până în prezent, Cristian Andrei nu a oferit o reacție oficială la această nouă acuzație. Anterior, el a negat orice comportament ilegal în relație cu pacienții săi.

Femeia a mai susținut că a încercat să vorbească despre incident cu consiliera liceului când avea 15-16 ani.

„M-am dus la consiliera liceului, în clasa a 9-a, cred, sau… Da, deci aveam cam 15-16 ani la vremea respectivă. se instaurase chestia asta cu consilierea în liceu. După cam a doua, a treia ședință, femeia mi-a dat niște teste, am avansat un pic și cam în a treia ședință cred că i-am spus tipei că, uite știi, eu am fost la un terapeut și mi s-a întâmplat chestia asta, nu i-am spus niciun nume. Și ea m-a întrebat direct, adică, e vorba despre Cristian Andrei?”, a mai povestit ea.

În prezent, opt femei îl acuză pe doctorul Cristian Andrei de abuzuri sexuale, ce s-ar fi întins pe o perioadă de 20 de ani, în urma unei investigații realizate de PressOne.

