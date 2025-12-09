Ionel Ganea, gest emoționant, la șase luni de la moartea fiului. „Te vom iubi mereu, îngeraș!”

La șase luni de la tragedia care i-a marcat viața, Ionel Ganea face un gest emoționant pentru a păstra vie amintirea fiului său, Alexandru, decedat la vârsta de doar doi ani în urma unui accident rutier.

Fostul internațional român a decis să organizeze un turneu de fotbal la Făgăraș, eveniment ce va reuni nume importante din sportul românesc.

Un turneu în memoria lui Alexandru

Pe 12 decembrie, sala de sport din Făgăraș va găzdui meciuri speciale, în memoria micuțului Ioan Alexandru Ganea. Printre participanți se numără foști colegi ai „Ganezului”, precum Dănuț Lupu, Marian Ivan, Dumitru Stângaciu, Florin Bratu, Eugen Trică, Iosif Rotariu, Miodrag Belodedici sau Ciprian Marica. Vor fi prezente și echipe locale, între care FC Brașov, Nitramonia Făgăraș și Orașul Victoria. Familia Ganea a transmis un mesaj emoționant: „În memoria lui Ioan Alexandru Ganea. Te vom iubi mereu, îngeraș!”

Coșmarul lui Ionel Ganea după pierderea fiului

La jumătate de an de la accident, prietenii și foștii colegi au vorbit despre starea de spirit a lui Ganea. Marius Șumudică a povestit o întâlnire recentă cu acesta: „M-am întâlnit cu Ionel Ganea. Era amărât. Mi-a zis: ‘Să fii bucuros că încă te caută lumea. Astea nu sunt probleme. Probleme sunt ce am eu’. Era dărâmat total, vorbea și plângea. Nu am văzut un om cu atâta durere în suflet.

Mi-a spus: ‘Dacă te duci pe undeva la vreo echipă să îl iei și pe George al meu, că uite, are probleme financiare’. Dărâmat total. Nu am văzut un om cu atâta durere în suflet. Am stat zece minute de vorbă cu el. Am fost colegi la Rapid. Vorbea și plângea. Mi-a zis: Șumi, probleme sunt alea care s-au întâmplat mie, nu ce ai tu!„

Citeşte şi: Dublă lovitură pentru Ionel Ganea: dosar penal pentru ucidere din culpă și proces civil pentru datorii restante

Citeşte şi: Unde își găsește Ionel Ganea liniștea, după moartea fiului său de doi ani: „Se vede suferința pe fața lui enorm de mult”

Citeşte şi: Avocata lui Ionel Ganea, prima reacție după moartea fiului fostului fotbalist: „E cel mai simplu să judeci”

Citeşte şi: Fiul cel mare al lui Ionel Ganea, mesaj sfâşietor după moartea fratelui său de doi ani: „E de ajuns că trebuie să trăiască cu suferința asta toată viața. Nu-i mai judecați”

Ionel Ganea, cercetat pentru ucidere din culpă

Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș a anunțat că Ionel Ganea este cercetat pentru ucidere din culpă, după ce accidentul rutier a dus la moartea fiului său. „Organele de cercetare penală din cadrul Poliției municipiului Făgăraș – Biroul Rutier efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 și 2 Cod penal”, se arată în comunicatul oficial.

Codul penal stabilește pentru uciderea din culpă o pedeapsă de 1 până la 5 ani de detenție, iar dacă fapta este încadrată în forma agravată, intervalul de condamnare crește la 2–7 ani.

În afara anchetei penale, fostul internațional se confruntă și cu dificultăți financiare. O companie de telefonie mobilă l-a dat în judecată pentru facturi neachitate, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Buftea. Situația este agravată de un alt proces, rezultat din plângerile unui vecin care a reclamat scandaluri și acte de violență provocate de chiriașii lui Ganea, ceea ce a determinat intervenția autorităților.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News