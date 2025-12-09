Chad Spodick, cunoscut publicului larg pentru aparițiile sale în reality show-ul matrimonial “Finding Prince Charming”, s-a stins din viață la vârsta de 42 de ani.

El a fost unul dintre cei 13 concurenți care, în urmă cu aproape un deceniu, au încercat să cucerească inima lui Robert Sepélveda Jr., marcându-și astfel prezența într-unul dintre cele mai urmărite formate de televiziune ale vremii.

Familia și apropiații au confirmat decesul

Chad Spodick a fost o prezență controversată în „Finding Prince Charming”, reality show-ul difuzat în 2016 pe Logo și prezentat de Lance Bass. El a părăsit emisiunea după șase săptămâni și, ulterior, l-a acuzat pe protagonistul Sepélveda că a încercat să îl curteze pe el și pe alți foști concurenți după încheierea show-ului, potrivit Just Jared.

Vestea morții sale, descrisă drept „bruscă și sfâșietoare”, a fost confirmată printr-o postare pe GoFundMe creată de un prieten.

„Inimile noastre sunt zdrobite în timp ce împărtășim vestea devastatoare a pierderii fiului, fratelui și prietenului nostru minunat, bun și generos, Chad”, a scris Kate Werbowski pe pagina de strângere de fonduri, creată pentru a sprijini mama lui Spodick, Felice Harwood, cu „cheltuielile de înmormântare și costurile de trai curente”.

„Încă ne luptăm să înțelegem o lume fără lumina lui”, a adăugat ea.

Nu au fost oferite detalii despre cauza morții lui Spodick, însă GoFundMe a subliniat că aceasta a fost complet „neașteptată”.

Citeşte şi: Muzicianul legendar Phil Upchurch a murit la 84 de ani. A scris istorie în muzică alături de Bob Dylan, B.B. King și Michael Jackson

Citeşte şi: O vedetă de televiziune a murit după ce a suferit un infarct, în timpul unei transmisiuni în direct

Citeşte şi: Justin Baren, cântăreț și basist al trupei pop-rock The Redwalls, a murit la 40 de ani

Impactul său asupra celor din jur

Chad Spodick a fost descris de apropiați ca un om dedicat celorlalți, mereu gata să ofere sprijin și încurajare. Prietenii săi povestesc că avea darul de a ridica moralul celor din jur, inspirându-i să creadă în propria valoare și să lupte pentru ceea ce își doreau.

„Chad era genul de om care se dedica celorlalți. Își ridica prietenii, îi încuraja pe toți să crească, să lupte pentru ei înșiși și să creadă în propria valoare. Dragostea lui pentru animale era incomparabilă — se îngrijea profund de fiecare vietate, în special de cei patru câini ai săi și de pasărea lui, Cosmo”, a continuat Werbowski.

„Lumea era mai luminoasă cu Chad în ea, iar cei care au avut norocul să îl cunoască au simțit căldura inimii lui în fiecare zi.”

Mama lui se confruntă „nu doar cu o durere inimaginabilă, ci și cu povara financiară neașteptată a cheltuielilor de înmormântare și a costurilor de trai”, motiv pentru care a fost organizată campania de strângere de fonduri „pentru a o sprijini pe ea și animalele lui Chad în această perioadă extrem de dureroasă”.

Până acum, pe pagina de donații s-au strâns peste 12.000 de dolari în memoria lui Spodick.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News