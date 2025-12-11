Ozzy Osbourne a murit în timp ce făcea sport. Sharon, soția lui, a făcut dezvăluiri șocante despre ultimele cuvinte ale artistului: „L-aș fi ținut mai strâns”

Sharon Osbourne a fost alături de Ozzy Osbourne până în ultimele clipe. Partenera fostului star rock, în vârstă de 73 de ani, a vorbit despre momentele de dinainte ca acesta să moară, la 76 de ani, în luna iulie. Iată cum s-a întâmplat totul.
Sharon Osbourne, dezvăluiri despre ultimele cuvinte ale soțului ei
Sharon Osbourne a vorbit depsre ultimele momente din viața lui Ozzy, dar și despre momentul final, în care acesta a murit și care au fost ultimele sale cuvinte.
„Toată noaptea mergea la baie dus-întors și era cam 4:30 dimineața când a spus: ‘Trezește-te.’ I-am spus: ‘Sunt deja trează, m-ai trezit tu. Și apoi a zis: ‘Sărută-mă.’ Apoi a spus: ‘Îmbrățișează-mă strâns,’” a adăugat Sharon.
Cei doi au fost căsătoriți timp de 43 de ani. Sharon a mărturisit și regretele sale:
După ce l-a găsit prăbușit în sala de sport din casă, Sharon a strigat. În ciuda problemelor de sănătate, Ozzy voia să facă exerciții de dimineață. De regulă, făcea câte 90 de minute pe zi pe aparatul de cross-trainer, o bicicletă eliptică cu mânere.
„A făcut atac de cord,” a spus Sharon. „Am alergat jos, acolo era, încercau să-l resusciteze și eu le-am spus: ‘Nu – lăsați-l. Nu mai puteți. A murit.’”
Știa că urmează să moară
Ozzy știa că sfârșitul său se apropie. În ultima săptămână de viață, visa oameni pe care nu îi cunoștea și povestea:
„Merg prin toți oamenii ăștia, ei se uită la mine, dar nimeni nu vorbește.” „Știa. Era pregătit”, a povestit Sharon.
Chiar dacă doctorul îi spusese că nu va rezista ultimului concert Black Sabbath, Ozzy a urcat pe scenă.
„Era în dureri groaznice. Avusese pneumonie de trei ori în acel an și septicemie. Antibioticele îl slăbeau complet. Nu putea să treacă peste asta,” a spus Sharon pentru emisiunea TV Uncensored, potrivit focus.de.
După concert, Ozzy a fost extrem de fericit: „Se uita la ziare și mi-a spus: ‘Nu știam că atât de mulți oameni mă iubesc,’ și a fost atât de fericit, mai fericit decât îl văzusem în șapte ani.”
„Ultimele săptămâni ale vieții lui au fost, pentru el, „ca o rază de soare” – zile pline de bucurie și liniște”, a spus soția lui.
Ozzy Osbourne a murit pe 22 iulie 2025, în timp ce își făcea exercițiile de cardio pe bicicletă. Artistul avea 76 de ani și o stare de sănătate precară. El s-a confruntat anul acesta cu mai multe pneumonii și probleme de sănătate grave.
Medicul i-a spus înainte de ultimul său concert din Birmighan: „Dacă faci acest spectacol, nu vei supraviețui”.