Vanessa Hudgens a devenit mamă pentru a doua oară. Actrița are 36 de ani. „Am reușit! Nașterea e o adevărată aventură."

Vanessa Hudgens a devenit mamă pentru a doua oară. Actrița are 36 de ani. „Am reușit! Nașterea e o adevărată aventură.”

Raluca Vițu
Actualizat 10.12.2025, 09:45

Vanessa Hudgens a devenit din nou mamă! Fosta vedetă din High School Musical, în vârstă de 36 de ani, și soțul ei, Cole Tucker sunt părinți pentru a doua oară.

Anunțul emoționant de pe Instagram

Actrița a făcut anunțul pe Instagram, publicând o fotografie din spital, în care apare pe patul de nașteri ținându-l de mână pe Tucker.

„Ei bine… am reușit. Am mai adus pe lume un copil!!!” a scris ea. „Nașterea e o adevărată aventură. Respect tuturor mamelor. Este incredibil ce poate face corpul nostru.”

Numeroși prieteni celebri, printre care Zoey Deutch și Mario Lopez, i-au transmis felicitări și urări de bine. Actrița și fostul jucător profesionist de baseball, în vârstă de 29 de ani, își anunțaseră sarcina pe Instagram pe 12 iulie — la aproape un an după ce li s-a născut primul copil.

Vanessa Hudgens a născut

Hudgens a împărtășit atunci o serie de fotografii în care ea și Tucker zâmbeau mândri, arătând burtica de gravidă. În câteva imagini, cei doi indicau spre burtica actriței și râdeau cu bucurie. „Runda a doua!!!!” a scris Hudgens în descriere.

Citeşte şi: O influenceriță de 26 ani a murit la scurt timp după ce a născut. A lăsat în urmă doi băieți gemeni

Citeşte şi: Rebel Wilson și Ramona Agruma vor deveni mame pentru a doua oară. Soția actriței este însărcinată

Citeşte şi: O altă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. Ce s-a întâmplat când mama fetei a confruntat-o

Anunțul sarcinii a venit la scurt timp după ce actrița i-a dedicat un mesaj emoționant soțului ei, cu ocazia împlinirii a 29 de ani. Hudgens a postat o fotografie amuzantă cu ei doi purtând ochelari funky și făcând grimase: „La mulți ani celui mai bun prieten/iubit/partener de viață. @cotuck, ești totul pentru mineeee. Nimeni nu o face mai bine.”

„Ești cea mai bună mamă, mulțumesc!” – i-a răspuns Tucker în comentarii.

Cum s-a afișat în public cu burtica de gravidă

Hudgens s-a bucurat de fiecare moment al celei de-a doua sarcini, împărtășind online numeroase fotografii cu burtica.

Pe 12 iulie, a postat mai multe imagini în care purta o rochie tricotată maro închis, adăugând pe fundal piesa „Bump Bump Bump” de B2K și Sean „Diddy” Combs, glumind că „nu m-am putut abține să folosesc acest audio lol.”

Ulterior, actrița a participat la evenimentul At Home with Narwal’s Summer Soiree din Los Angeles, pe 21 august, unde a pozat pentru fotografii.

La prima apariție publică după ce a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil, Hudgens a purtat o rochie albă mulată, cu umerii goi, și a zâmbit în fața camerelor. Ținuta a fost accesorizată cu câteva brățări aurii și inele, iar părul i-a fost lăsat liber, în valuri naturale.

Foto – Profimedia / Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
