Prezentatoarea de televiziune Davina McCall, în vârstă de 58 de ani, s-a căsătorit în secret cu partenerul ei de lungă durată, hairstylistul celebru Michael Douglas, la trei luni după ce acesta i-a cerut mâna într-o vacanță romantică în Ibiza.

„Nunta lor a fost perfectă, exact cum și-au dorit!”

Potrivit publicației The Sun, cei doi și-au unit destinele vineri, în cadrul unei ceremonii intime, la care au participat doar familia apropiată și câțiva prieteni. A doua zi, au organizat un eveniment mai mare, pentru restul apropiaților. „Nunta lor a fost perfectă, exact cum și-au dorit. Au ales un loc mic, aproape de casă, și au invitat doar zece persoane foarte speciale pentru ei”, a declarat o sursă.

O relație construită din prietenie

Michael Douglas i-a fost alături lui Davina în cele mai dificile momente: operația pentru îndepărtarea unei tumori benigne de pe creier și, mai recent, diagnosticul de cancer mamar. Prietenii cuplului spun că aceste probleme de sănătate au grăbit decizia de a se căsători. „Au trecut prin enorm de multe în ultimele luni și au simțit că nu are rost să mai aștepte”, a mai adăugat sursa.

Davina și Michael s-au cunoscut cu ani buni în urmă la studiourile Elstree din Hertfordshire, pe vremea când ea prezenta Big Brother. Prietenia lor s-a transformat în iubire după ce mariajul de 17 ani al prezentatoarei cu Matthew Robertson, tatăl celor trei copii ai săi, s-a destrămat în 2017.

În octombrie, McCall a confirmat logodna, povestind cum Michael a cerut-o în căsătorie în timpul unei escapade romantice în Ibiza. „După prânz, m-a dus pe o plajă unde fusesem cu copiii și apoi mi-a propus să mergem pe stânci. Eu eram în niște cizme roz de cowboy, deloc potrivite pentru cățărat, dar am înțeles că voia să îmi arate ceva frumos. Și atunci a venit momentul cererii”, a povestit ea.

Probleme de sănătate ale vedetei britanice

Celebra prezentatoare a trecut printr-o operație dificilă, după ce medicii au descoperit un chist rar pe creier. „Uneori îl întrebam același lucru de șapte ori în jumătate de oră și trebuia să iasă din cameră. Mă gândeam că nu mai vrea să fie cu mine. Dar apoi mi-a spus: Ce vorbești? Te iubesc, bineînțeles că vreau să fiu cu tine”, a mărturisit Davina într-un podcast.

În urmă cu o lună, ea a confirmat că a fost diagnosticată cu cancer mamar, după ce a descoperit un nodul în timp ce filma The Masked Singer. Campania „Change + Check” inițiată de Lorraine Kelly la ITV a fost cea care a determinat-o să își facă verificările.

Prietenii spun că cele două probleme de sănătate au făcut-o pe Davina să nu mai amâne momentul. „După tot ce a trăit, simte că nu mai poate lua nimic de-a gata. Ea și Michael nu văd rostul să aștepte. Vor să se bucure de viață și de dragostea lor acum”, a declarat o sursă pentru New! Magazine.

