La 41 de ani, antrenoarea de fitness și nutriționista Cori Grămescu a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit în Statele Unite. Evenimentul a fost unul discret, cunoscut doar de prietenii apropiați, dar vedeta a împărtășit câteva imagini și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

O nuntă de vis în SUA

După o perioadă dificilă pe mai multe planuri, Cori Grămescu a decis să își construiască o nouă viață în America. Când era aproape hotărâtă să se întoarcă în România, l-a întâlnit pe Stefan Ramsauer, cel care i-a devenit de curând soț.

Stefan Ramsauer este un bavarez originar din Regensburg, stabilit de mulți ani în Statele Unite, unde lucrează ca inginer software la Google. Stefan nu este o persoană publică, dar a intrat în atenția publicului prin relația cu Cori Grămescu. Este descris ca un om discret, stabil și cu o carieră solidă, care a apărut în viața antrenoarei de fitness într-un moment de răscruce, oferindu-i sprijin și stabilitate.

În ziua cea mare, în cadrul unui eveniment restrâns, dar superb, doar în compania câtorva prieteni buni, Cori Grămescu a ales să fie o mireasă modernă. A purtat o rochie albă fluidă, cu bretele subțiri și decolteu adânc, având părul desfăcut, într-un stil natural. Mirele, Stefan Ramsauer, a optat pentru un costum albastru, cămașă albă și pantofi sport, fără cravată.

Pe Instagram, nutriționista a transmis un mesaj plin de emoție: „Dragoste și fericire. Mulțumesc că m-ai ales! Mândră să-ți fiu soție, cea mai bună prietenă și parteneră perfectă.”

Citeşte şi: Cori Grămescu avertizează: „Femeile cu dezechilibre hormonale nu ar trebui să țină post intermitent”/ Exclusiv

Citeşte şi: Raluka și Guy Kouris s-au căsătorit în secret? Cum au apărut în mediul online și ce diferență de vârstă este între ei

Citeşte şi: Cine este soția lui Gabi Tamaș și cu ce se ocupă. Sunt căsătoriți de 8 ani și au o fiică împreună

Decizia de a pleca peste Ocean

Cori Grămescu a ales să plece în Statele Unite după ce a traversat „cea mai grea perioadă din viața ei”, marcată de pierderea afacerilor, probleme de sănătate și renunțarea la ideea de a întemeia o familie. În cadrul podcastului “Vorba lui Jorge”, Cori a descris momentul plecării ca pe o fugă necesară pentru a se odihni și a-și regăsi echilibrul: „Pur și simplu în momentul în care m-am suit în avion și am plecat către Statele Unite, eram realmente un om care nu mai avea la ce să mai spere… am fugit ca să mă pot odihni, să-mi pot aduna mințile.”

Inițial, nu a avut niciun plan să rămână în America, însă acolo l-a cunoscut pe Stefan Ramsauer, actualul ei soț, într-un context neașteptat. Întâlnirea lor a fost „cea mai bună primă întâlnire din viața mea”, după cum a mărturisit Cori. Totuși, costurile ridicate de trai au făcut-o să oscileze între România și SUA, până când a realizat că, deși viața ar fi mai stabilă acasă, libertatea și energia pe care le simțea în America îi aduceau echilibru și îi făceau bine.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News