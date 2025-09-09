Cine este soția lui Gabi Tamaș și cu ce se ocupă. Sunt căsătoriți de 8 ani și au o fiică împreună

Gabi Tamaș a participat la Asia Express, unde a făcut echipă cu Dan Alexa. Fostul fotbalist a fost așteptat acasă cu nerăbdare de către soția și fiica lui. Iată cine este soția lui Gabi Tamaș și cu ce se ocupă.

Gabi Tamaș este căsătorit de 8 ani

Gabi Tamaș a ajuns de curând acasă din experiența Asia Express, acolo unde l-au așteptat soția și fiica lui. Fostul fotbalist a făcut echipă pe Drumul Eroilor cu Dan Alexa.

Ajuns acasă, Tamaș a fost întâmpinat de soția lui, Ioana, cu care este împreună de 13 ani, dar și de fiica lor.

Ioana și Gabi Tamaș s-au căsătorită în 2012 și ambii sunt din Brașov. S-au cunoscut pe vremea când Ioana avea doar 16 ani, iar fostul sportiv avea 20 de ani.

Cine este soția lui Gabi Tamaș

Ioana Tamaș a făcut Facultatea de Educație Fizică și Sport, iar în prezent este instructor de Pilates. Soția lui Gabi Tamaș a făcut și gimnastică în trecut, iar după ce a născut, a început să meargă tot mai des la sală. Ea a spus că este norocoasă să aibă un soț ca Gabi, pentru că este un bărbat foarte atent.

Cei doi au împreună o fiică pe nume Selena.

„Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani. Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenţie”, a spus Ioana Tamaş.

Ioana Tamaș este o femeie dedicată familiei sale frumoase, motiv pentru care a fost alături de soțul ei pe tot parcursul carierei acestuia. Când Tamaș a decis să pună capăt carierei de fotbalist, Ioana a fost cea care l-a susținut.

„A început să plângă, vă dați seama. Sunt o grămadă de ani… Fetei încă nu i-am zis că mă retrag. (…) Nu am făcut fotbal din necesitate. L-am făcut din plăcerea de a juca. De-asta am și continuat. Voiam să demonstrez că pe teren închid gura contestatarilor. Și le-am cam închis-o! Am avut 67 de selecții la națională, am jucat în Spania și Anglia. Am făcut ceva în cariera de fotbalist. Nu am fost un neica nimeni. Sau un alcoolist”, a declarat Gabi Tamaș pe vremea aceea.

Cum s-a descurcat fostul fotbalist în Asia Express

Gabi Tamaș a participat la Asia Express alături de Dan Alexa și a vorbit despre cum a trăit întreaga provocare.

„Se poate spune că a fost experiența vieții! Autostopul și cazarea ne-au omorât. Și să te rogi de lume să te bage în casă. A fost ceva extraordinar! N-am crezut că voi învăța atâta cultură generală și atâta istorie despre cele trei țări în care am fost. Oamenii au fost foarte primitori, calzi. Asta mi-a plăcut foarte mult. Viața pur și simplu. Ceea ce nu vezi în ziua asta pe la noi”, a mărturisit Gabi Tamaș, pentru ProSport.

