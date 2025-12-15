Distracție la cote maxime. Serghei Mizil, Gabi Tamaș, Dan Alexa și alți foști concurenți Asia Express au stat la șpriț până dimineață. Au băut vinul „ÎmbăTamaș”

Dan Alexa, Gabi Tamaș și Serghei Mizil s-au reunit din nou, de data aceasta pentru o ocazie specială. Cei trei s-au înțeles foarte bine în Asia Express și pentru că sunt amatori de șpriț, au făcut cumva să se vadă fix pentru o astfel de ocazie. Mai exact, Gabi Tamaș și Serghei Mizil au organizat o seară de „șpriț de iarnă”, iar cu această ocazie, fostul fotbalist și-a lansat și propria bătură alcoolică, vinul ÎmbăTamaș.

Petrecere de pomină cu foști concurenți Asia Express. Gabi Tamaș și Serghei Mizil au fost gazde

Gabi Tamaș și Serghei Mizil s-au înțeles foarte bine la Asia Express și au ținut legătura și în afara competiției. Pentru că mulți fani le-au mărturisit celor doi că ar vrea să stea la un șpriț cu ei, Tamaș și Mizil au decis să facă o petrecere mare unde să stea cu toți oamenii care și-au exprimat dorința de a bea cu ei.

Zeci de oameni s-au adunat într-un local ales de cei doi. Petrecerea a fost una fără pretenții, fără vedete sau momente speciale. Serghei Mizil și Gabi Tamaș au vrut să le îndeplinească oamenilor dorința de a sta la un șpriț cu ei, așa că au creat acest eveniment.

Ca lucrurile să fie inedite, fostul fotbalist a decis să lanseze un vin în ediție limitată, creat special pentru această seară, cu un nume greu de egalat la capitolul umor și creativitate: ÎmbăTamaș.

La petrecere au venit și foști concurenți Asia Express precum Olga Barcani, Florin Stamin sau Dan Alexa.

Gabi Tamaș merge la Survivor

Fostul fotbalist se pregătește pentru reality-show-ul Survivor 2026 de la Antena 1. Pare că Tamaș a prins gustul emisiunilor concurs, așa că va face parte din echipa Faimoșilor și va fi coleg cu Alina Pușcaș, Aris Eram și Sânziana Buruiană.

De cealaltă parte, la echipa Războinicilor, vor face parte Alberto Hangan, Andrei Beluț, Nicky Florentina Salman, Ramona Micu, Bianca Stoica, Lucian Popa și Loredana Pălănceanu, conform ProSport.

