Finala Asia Express 2025 – ce echipă ia premiul de 30.000 de euro

După săptămâni de aventuri spectaculoase, probe dificile și momente pline de emoție, „Asia Express 2025” ajunge la final. Echipele rămase în competiție se pregătesc pentru ultima confruntare, în care curajul, rezistența și spiritul de echipă vor decide marele câștigător. Finala promite adrenalină, suspans și o doză uriașă de emoție.
Drumul prin Asia s-a dovedit a fi o adevărată probă de foc pentru concurenții din sezonul 2025 al emisiunii „Asia Express”. După o călătorie plină de obstacole, strategii și momente emoționante, a sosit clipa decisivă: finala. Doar cei mai determinați au ajuns aici, iar lupta pentru trofeu se anunță spectaculoasă.
Finala show-ului prezentat de Irina Fodor va fi difuzată pe data de 12 noiembrie 2025, începând cu orele 20:30, pe Antena 1 și AntenaPlay.
Emisiunea este precedată de un episod special „din culise”, difuzat duminică, 16 noiembrie, la ora 14:00, conform programului oficial.
În finala Asia Express 2025 s-au calificat trei echipe: Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Dan Alexa și Gabriel Tamaș și Karmen Simionescu cu Olga Barcari.
Dan Alexa şi Gabriel Tamaș
Echipa formată din cei doi foşti sportivi s-a distins printr-o rezistenţă remarcabilă pe parcursul întregului traseu: aproape 4.000 km parcurşi în trei ţări – Vietnam, Filipine şi Coreea de Sud. Strategia lor aparent simplă – să meargă constant înainte, fără să forţeze inutil – i-a propulsat în faza finală.
Cu avantaje fizice clare şi experienţa competiţională acumulată în sport, au transformat fiecare obstacol – de la autostop la probe de tip „amuletă” – într-o oportunitate de a câştiga timp şi resurse.
Ștefan Floroaica şi Alexandru Ion
Această echipă de actori a reuşit o evoluţie impresionantă, demonstrând că adaptabilitatea şi voinţa pot compensa diferenţele de experienţă fizică. Din momentul când au obţinut biletul către etapa finală, tensiunea era deja la cote înalte, iar ei au răspuns cu calm şi continuitate. rovocările – inclusiv deplasări în zone reci, misiuni solicitante şi oboseală majoră – nu le-au bulversat ritmul.
Karmen Simionescu & Olga Barcari
Pe parcursul sezonului 2025 al emisiunii Asia Express – „Drumul Eroilor”, echipa formată din Karmen Simionescu și Olga Barcari a atras atenția atât prin prietenia de lungă durată, cât și prin modul în care au gestionat tensiunea fizică şi emoţională a cursei.
Karmen şi Olga au declarat înainte de startul competiţiei că participarea nu este doar despre premiu, ci despre provocarea de a-şi testa limitele, de a evolua şi de a consolida legătura lor. Deşi au început în forţă, probele au adus şi provocări majore pentru ele. Karmen a fost la un moment dat la un pas de abandon din cauza unei răceli severe.
Emisiunea Asia Express a debutat în anul 2018, devenind rapid una dintre cele mai apreciate formate de televiziune din România. Aceasta a avut până acum 7 sezoane, care au fost câștigate de următoarele echipe:
Sezonul 1: Raluka & Ana Baniciu
Sezonul 2: CRBL & Oase.
Sezonul 3: Răzvan Fodor & Sorin Bontea.
Sezonul 4: Elwira și Mihai Petre
Sezonul 5: Cătălin Bordea & Nelu Cortea
Sezonul 6: Laura Giurcanu & Sânziana Negru
Sezonul 7: Nicolai Tand & Sorin Brotnei
