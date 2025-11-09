  MENIU  
Home > Vedete > Ce spune Alexandru Ion de la Asia Express despre asemănarea izbitoare dintre soția lui și Irina Fodor: „Evelyne e unică pentru mine”

Ce spune Alexandru Ion de la Asia Express despre asemănarea izbitoare dintre soția lui și Irina Fodor: „Evelyne e unică pentru mine”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.

Evelyne, soția actorului Alexandru Ion, seamănă izbitor cu Irina Fodor, lucru pe care l-au observat mai mulți oameni. Concurentul Asia Express a vorbit despre asemănarea dintre cele două.

Cât de mult seamănă soția unui concurent Asia Express cu Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii

Alexandru Ion face echipă cu Ștefan Floroaica la Asia Express. Cei doi actori formează o echipă bine închegată, iar asta se vede la fiecare probă.

Întorși acasă, cei doi au vorbit despre felul în care se simt și cum au perceput întreagă experiență. Actorul Alexandru Ion a vorbit și despre asemănarea dintre soția lui și prezentatoarea Asia Express, lucru pe care câțiva internauți l-au observat. 

Citește și: Cine este Alexandru Ion de la Asia Express 2025. Actorul a fost, în trecut, logodit cu Flavia Mihășan și face echipă cu Ștefan Floroaica pe „Drumul Eroilor”

„Nu știu dacă o să meargă”. Ce crede Serghei Mizil despre legătura dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Îi cunoaște pe amândoi, așa că și-a spus părerea
„Nu știu dacă o să meargă”. Ce crede Serghei Mizil despre legătura dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Îi cunoaște pe amândoi, așa că și-a spus părerea
Recomandarea zilei

„Nu știu să i se fi zis asta (n.r. că seamănă cu Irina Fodor), dar pot să fiu de acord că există o vagă asemănare. Cred însă că această asemănarea vine mai degrabă din energia lor calmă, nu din trăsături. Dincolo de asta, Evelyne e unică pentru mine și cred că oricine și-a găsit omul potrivit înțelege exact la ce mă refer”, a spus actorul.

S-au cunoscut pe Tinder

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste frumoasă și formează un cuplu solid. Alexandru Ion și Evelyne s-au cunoscut pe Tinder, iar despre asta, actorul a vorbit fără ocolișurilor.

„Din păcate, tati...” Elena Udrea a spus adevărul despre lipsa lui Adrian Alexandrov din vacanța în Italia! „Așa cum îmi doream”. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia lor
„Din păcate, tati...” Elena Udrea a spus adevărul despre lipsa lui Adrian Alexandrov din vacanța în Italia! „Așa cum îmi doream”. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia lor
Recomandarea zilei

„Da, ne-am cunoscut pe Tinder și n-a fost nimic spectaculos în asta, dincolo de faptul că ne-am găsit. Cred că aplicațiile de dating sunt doar un context — ce contează e disponibilitatea reală de a cunoaște pe cineva, nu platforma în sine. Fiecare o folosește așa cum are nevoie. 

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Evelyne Vîlcu, soția lui Alexandru Ion. L-a cunoscut pe actor pe Tinder. „M-a cucerit și asta a fost!”

Noi am avut norocul să trecem repede din online în offline și să descoperim că dincolo de algoritm era, de fapt, o potrivire autentică, care a depășit cu mult așteptările amândurora. Avem printre cunoscuții noștri alte două cupluri căsătorite, care s-au cunoscut pe aplicații de dating.

 Așadar, dincolo de stigma frivolității acestor aplicații, există tot felul de povești fericite și sănătoase”, a spus concurentul Asia Express pentru Click.

Evelyne VîlcuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Evelyne Vîlcu are 30 de ani și este antreprenoare. Nu este o prezență obișnuită în lumea mondenă și a pătruns în ea odată ce și-a cunoscut soțul. 

Au adoptat un cățeluș

Recent, cuplul a făcut următorul pas și a adoptat un cățeluș .

„Micuțul roșcat e Bethlen, british cocker spaniel-ul nostru. L-am numit așa pentru că am decis să facem pasul să ne luăm un câine când eram într-o scurtă vacanță la Bethlen Estates, de unde am vrut să luăm unul dintre cei trei câini care se tot jucau pe ulițele satului și prin curtea domeniului. (…)

Citește și: Cum a ajuns Alexandru Ion, actorul din „Lia”, în lumina reflectoarelor și ce spune despre relația cu Pavel Bartoș / Exclusiv

Ne doream un câine de ceva vreme și suntem foarte fericiți că am făcut pasul, deși ne-a cam dat viața peste cap în primă fază”, a spus Alexandru Ion.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Anunțul emoționant făcut de Monica Bîrlădeanu: „Pentru prima dată”. Actrița trăiește o mare bucurie
Anunțul emoționant făcut de Monica Bîrlădeanu: „Pentru prima dată”. Actrița trăiește o mare bucurie
Fanatik
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
GSP.ro
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului a „incendiat” internetul cu o poză nud și riscă sancțiuni
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului a „incendiat” internetul cu o poză nud și riscă sancțiuni
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
TV Mania
De la iubire la reproșuri: Ramona Olaru, dezvăluiri surprinzătoare despre despărțirea de Cătălin Cazacu – «Mi-a cerut inelul înapoi!» Reacția lui
De la iubire la reproșuri: Ramona Olaru, dezvăluiri surprinzătoare despre despărțirea de Cătălin Cazacu – «Mi-a cerut inelul înapoi!» Reacția lui
Redactia.ro
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Citește și...
România a vândut Dacia Duster în străinătate înainte de 1989. Mașina avea volan pe dreapta, era decapotabilă și a fost promovată într-o reclamă la un meci cu Liverpool
Elena Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Operaţiile estetice au schimbat-o total, mulţi spun că e prea mult. Imaginile momentului
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cei mai buni cartofi copți. Rețeta e atât de simplă
Cine a fost Sergiu Celibidache. Viața lui este subiectul filmului „Cravata galbenă”, cu John Malkovich și Sean Bean în distribuție
Imagini din noua casă a Georgianei Lobonț. Artista are un living uriaș: „E o armonie frumoasă”
Cum a descoperit actorul Emil Mitrache, Americanu' din "La Bloc", că suferă de anevrism de aortă. "Această boală se numește ucigașul tăcut!"
Scapă rapid de durerile de cap
Vortexul polar este perturbat de un fenomen rar. Meteorologii anunţă IARNĂ GREA

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine a fost Sergiu Celibidache. Viața lui este subiectul filmului „Cravata galbenă”, cu John Malkovich și Sean Bean în distribuție
Cine a fost Sergiu Celibidache. Viața lui este subiectul filmului „Cravata galbenă”, cu John Malkovich și Sean Bean în distribuție
Imagini din noua casă a Georgianei Lobonț. Artista are un living uriaș: „E o armonie frumoasă”
Imagini din noua casă a Georgianei Lobonț. Artista are un living uriaș: „E o armonie frumoasă”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
O recunoști? E actrița pe care o iubeau toți bărbații, de o senzualitate rară, dar stai să vezi cum arată azi! Timpul nu iartă pe nimeni, dar cu ea a fost tare blând
O recunoști? E actrița pe care o iubeau toți bărbații, de o senzualitate rară, dar stai să vezi cum arată azi! Timpul nu iartă pe nimeni, dar cu ea a fost tare blând
Carmen Brumă și Mircea Badea, așa cum nu i-ai mai văzut de multă vreme. Au făcut furori la un eveniment de la Palatul Parlamentului
Carmen Brumă și Mircea Badea, așa cum nu i-ai mai văzut de multă vreme. Au făcut furori la un eveniment de la Palatul Parlamentului
Elle
Ada Condeescu, declarații rare despre viața de familie: „Aseară le-am citit copiilor, după care…”
Ada Condeescu, declarații rare despre viața de familie: „Aseară le-am citit copiilor, după care…”
Olimpia Melinte este protagonista unui nou film italian. Ce a dezvăluit actrița despre proiect și ce rol joacă: „O poveste impresionantă și emoționantă”
Olimpia Melinte este protagonista unui nou film italian. Ce a dezvăluit actrița despre proiect și ce rol joacă: „O poveste impresionantă și emoționantă”
Prințul Harry, o ultimă ofertă de pace către tatăl său, Regele Charles, și Prințul William. Ce gest neașteptat a făcut acesta
Prințul Harry, o ultimă ofertă de pace către tatăl său, Regele Charles, și Prințul William. Ce gest neașteptat a făcut acesta
DailyBusiness.ro
Un profesor a făcut, anul trecut, 1,5 milioane de lei din meditații! Câți bani au declarat la ANAF, în total, cei care pregătesc elevii în particular
Un profesor a făcut, anul trecut, 1,5 milioane de lei din meditații! Câți bani au declarat la ANAF, în total, cei care pregătesc elevii în particular
5 lucruri de știut despre orașul brazilian Belém, din Brazilia, care găzduiește COP30
5 lucruri de știut despre orașul brazilian Belém, din Brazilia, care găzduiește COP30
A1.ro
Zodiile care trăiesc un miracol până la finalul anului 2025. Viața lor se va schimba complet
Zodiile care trăiesc un miracol până la finalul anului 2025. Viața lor se va schimba complet
Horoscop 9 noiembrie 2025. Mercur retrograd în Săgetător. Test dificil pentru o zodie. Se va lovi de probleme greu de rezolvat
Horoscop 9 noiembrie 2025. Mercur retrograd în Săgetător. Test dificil pentru o zodie. Se va lovi de probleme greu de rezolvat
Cum a descoperit actorul Emil Mitrache, Americanu' din "La Bloc", că suferă de anevrism de aortă. "Această boală se numește ucigașul tăcut!"
Cum a descoperit actorul Emil Mitrache, Americanu' din "La Bloc", că suferă de anevrism de aortă. "Această boală se numește ucigașul tăcut!"
Carmen Brumă dezvăluie care este alimentul natural care îngrașă mai mult ca zahărul: „Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii”
Carmen Brumă dezvăluie care este alimentul natural care îngrașă mai mult ca zahărul: „Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii”
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună? Cum au fost surprinși cei doi
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună? Cum au fost surprinși cei doi
Observator News
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Libertatea pentru Femei
Visul se transformă în coșmar? Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme mari cu vecinii de la țară: „Sunt două motive de tensiuni”. Ce s-a întâmplat la Moșteni-Greci
Visul se transformă în coșmar? Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme mari cu vecinii de la țară: „Sunt două motive de tensiuni”. Ce s-a întâmplat la Moșteni-Greci
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Iubirile uitate ale Ancăi Alexandrescu. Doi soți, două divorțuri și un iubit cu nume important. ”A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul", spune primul soț, un bărbat cunoscut
Iubirile uitate ale Ancăi Alexandrescu. Doi soți, două divorțuri și un iubit cu nume important. ”A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul", spune primul soț, un bărbat cunoscut
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Anca Alexandrescu moderează o emisiune la postul Realitatea și candidează la Primăria Capitalei, însă puțini știu cum arăta pe vremea când avea 20 de ani, era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Anca Alexandrescu moderează o emisiune la postul Realitatea și candidează la Primăria Capitalei, însă puțini știu cum arăta pe vremea când avea 20 de ani, era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Redactia.ro
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
TOP 3 băuturi naturale care reglează glicemia și topesc grăsimea abdominală
TOP 3 băuturi naturale care reglează glicemia și topesc grăsimea abdominală
Lucrările la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant avansează într-un ritm accelerat
Lucrările la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant avansează într-un ritm accelerat
HOROSCOP 9 noiembrie 2025. Schimbări benefice pentru aceste zodii
HOROSCOP 9 noiembrie 2025. Schimbări benefice pentru aceste zodii
Se pregătesc noi reguli în magazine: prezența scorului Nutri pe toate alimentele. Țara care schimbă legislația
Se pregătesc noi reguli în magazine: prezența scorului Nutri pe toate alimentele. Țara care schimbă legislația
TV Mania
De la iubire la reproșuri: Ramona Olaru, dezvăluiri surprinzătoare despre despărțirea de Cătălin Cazacu – «Mi-a cerut inelul înapoi!» Reacția lui
De la iubire la reproșuri: Ramona Olaru, dezvăluiri surprinzătoare despre despărțirea de Cătălin Cazacu – «Mi-a cerut inelul înapoi!» Reacția lui
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Dakota Johnson s-a reinventat după separarea de Chris Martin. Actrița, în cel mai îndrăzneț pictorial de până acum
Dakota Johnson s-a reinventat după separarea de Chris Martin. Actrița, în cel mai îndrăzneț pictorial de până acum
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton