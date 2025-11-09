Ce spune Alexandru Ion de la Asia Express despre asemănarea izbitoare dintre soția lui și Irina Fodor: „Evelyne e unică pentru mine”

Evelyne, soția actorului Alexandru Ion, seamănă izbitor cu Irina Fodor, lucru pe care l-au observat mai mulți oameni. Concurentul Asia Express a vorbit despre asemănarea dintre cele două.

Cât de mult seamănă soția unui concurent Asia Express cu Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii

Alexandru Ion face echipă cu Ștefan Floroaica la Asia Express. Cei doi actori formează o echipă bine închegată, iar asta se vede la fiecare probă.

Întorși acasă, cei doi au vorbit despre felul în care se simt și cum au perceput întreagă experiență. Actorul Alexandru Ion a vorbit și despre asemănarea dintre soția lui și prezentatoarea Asia Express, lucru pe care câțiva internauți l-au observat.

„Nu știu să i se fi zis asta (n.r. că seamănă cu Irina Fodor), dar pot să fiu de acord că există o vagă asemănare. Cred însă că această asemănarea vine mai degrabă din energia lor calmă, nu din trăsături. Dincolo de asta, Evelyne e unică pentru mine și cred că oricine și-a găsit omul potrivit înțelege exact la ce mă refer”, a spus actorul.

S-au cunoscut pe Tinder

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste frumoasă și formează un cuplu solid. Alexandru Ion și Evelyne s-au cunoscut pe Tinder, iar despre asta, actorul a vorbit fără ocolișurilor.

„Da, ne-am cunoscut pe Tinder și n-a fost nimic spectaculos în asta, dincolo de faptul că ne-am găsit. Cred că aplicațiile de dating sunt doar un context — ce contează e disponibilitatea reală de a cunoaște pe cineva, nu platforma în sine. Fiecare o folosește așa cum are nevoie.

Noi am avut norocul să trecem repede din online în offline și să descoperim că dincolo de algoritm era, de fapt, o potrivire autentică, care a depășit cu mult așteptările amândurora. Avem printre cunoscuții noștri alte două cupluri căsătorite, care s-au cunoscut pe aplicații de dating.

Așadar, dincolo de stigma frivolității acestor aplicații, există tot felul de povești fericite și sănătoase”, a spus concurentul Asia Express pentru Click.

Evelyne Vîlcu are 30 de ani și este antreprenoare. Nu este o prezență obișnuită în lumea mondenă și a pătruns în ea odată ce și-a cunoscut soțul.

Au adoptat un cățeluș

Recent, cuplul a făcut următorul pas și a adoptat un cățeluș .

„Micuțul roșcat e Bethlen, british cocker spaniel-ul nostru. L-am numit așa pentru că am decis să facem pasul să ne luăm un câine când eram într-o scurtă vacanță la Bethlen Estates, de unde am vrut să luăm unul dintre cei trei câini care se tot jucau pe ulițele satului și prin curtea domeniului. (…)

Ne doream un câine de ceva vreme și suntem foarte fericiți că am făcut pasul, deși ne-a cam dat viața peste cap în primă fază”, a spus Alexandru Ion.

