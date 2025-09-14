Cine este Alexandru Ion de la Asia Express 2025. Actorul a fost, în trecut, logodit cu Flavia Mihășan și face echipă cu Ștefan Floroaica pe „Drumul Eroilor”

Alexandru Ion este unul dintre concurenții care atrag atenția în sezonul 8 al emisiunii Asia Express 2025, difuzat de Antena 1. Actorul pornește pe Drumul Eroilor alături de colegul său Ștefan Floroaica, cu care a jucat anterior în serialul „Lia – Soția soțului meu”.

Carisma, talentul și energia lui Alexandru Ion l-au transformat într-un nume tot mai prezent în peisajul artistic românesc, iar participarea la acest reality show vine ca o confirmare a popularității sale în creștere.

Cine este Alexandru Ion de la Asia Express 2025

Născut pe 3 septembrie 1987 în Alexandria, județul Teleorman, Alexandru Ion are 37 de ani și este absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, unde a obținut și un master în Arta Actorului. Este actor și manager cultural, dar și cofondator al Festivalului Național de Teatru Tânăr „Ideo Ideis”, un proiect care promovează tinerii artiști și teatrul independent.

Cariera și evoluția lui în plan actoricesc

Alexandru Ion și-a descoperit pasiunea pentru actorie încă din copilărie, urcând pentru prima dată pe scenă în clasa I, la Palatul Copiilor. De-a lungul anilor, a jucat pe scenele unor teatre importante din București, precum Teatrul Național, Teatrul Metropolis, Teatrul Act și Teatrul Excelsior.

A fost selectat în 2013 la Sarajevo Talent Campus, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo, o recunoaștere internațională a potențialului său artistic.

Publicul larg îl cunoaște din producții TV precum „Sacrificiul”, „Lia – Soția soțului meu”, „Atletico Textila” și „Las Fierbinți”, dar și din filme ca „Taximetriști”, „Watcher” sau „Mia își ratează răzbunarea”.

Viața personală a lui Alexandru Ion

Alexandru Ion a fost, în trecut, într-o relație cu Flavia Mihășan, cei doi ajungând chiar să se logodească în 2017. Totuși, legătura lor nu a fost de lungă durată și s-a încheiat la scurt timp după acel moment.

În prezent, Alexandru Ion trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Evelyne Vîlcu, o antreprenoare de succes. Cei doi s-au cunoscut pe Tinder, iar relația lor a evoluat rapid și armonios.

„Trăiesc cea mai înfloritoare perioadă din punct de vedere al vieții personale și mă bucur enorm că se suprapune cu cea mai înfloritoare perioadă din punct de vedere al vieții profesionale”, declara actorul acum ceva timp, potrivit cancan.ro.

Cuplul s-a căsătorit în septembrie 2024, la două zile după cununia civilă, într-un eveniment restrâns, dar plin de bucurie. „Ne-am luat!”, a scris Alexandru pe Instagram, alături de o fotografie din ziua cununiei. Cei doi au ales să nu respecte toate tradițiile de nuntă, preferând să organizeze totul într-un mod care să li se potrivească: „Nu am simțit că ni se potrivește. Am făcut lucrurile așa cum ne-a priit”.

Ce a spus despre Asia Express

Despre participarea la Asia Express 2025, Alexandru Ion a vorbit cu entuziasm și sinceritate. „Nu există ceva ce să-mi fi dorit mai tare în televiziunea din România decât să particip la Asia Express. Aștept momentul ăsta de ceva vreme, așa că sunt foarte fericit că se întâmplă. Trăiesc un soi de entuziasm propriu copilăriei combinat cu starea de anticipație care cred că apare natural în pragul unei astfel de aventuri”, a declarat actorul potrivit Libertatea. El a subliniat că se aștepta la o experiență definitorie, plină de revelații și momente care vor rămâne adânc întipărite în memoria sa. De asemenea, a vorbit despre relația de prietenie cu Ștefan Floroaica, partenerul său din competiție, pe care o consideră o „frăție” ce se va consolida pe parcursul show-ului.

Foto – Facebook / Instagram

