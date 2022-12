Alexandru Ion, despre personajul din serialul Lia: „E un pic papagal”. Ce meserie ar fi ales dacă nu era actor / Video Exclusiv

Alexandru Ion este unul dintre actorii care vor apărea din luna ianuarie în cel mai nou serial semnat Ruxandra Ion. Actorul va interpreta personajul în Lia. Producția are premiera pe 12 ianuarie.

În exclusivitate pentru unica.ro, actorul Alexandru Ion a vorbit despre personajul său, despre ce și-ar fi dorit să devină dacă nu ar fi fost actor, dar și despre planurile pe care le are pentru sărbători.

Alexandru Ion, despre personajul din serialul Lia: „E un pic papagal”

Cum ai descrie personajul pe care îl interpretezi în Lia și care este diferența față de personajul din Sacrificiul?

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

În primul rând, personajul din Lia nu e un antagonist, cum era cel din Sacrificiul. Ce mă bucură foarte tare e că îmi dă ocazia să explorez o paletă pe care nu am explorat-o până acum, nici în teatru, nici în film, nici în televiziune și anume un personaj care are un statut foarte mic. E un personaj care e foarte nesigur pe sine, e cineva care are o apetență pentru încurcături, e un pic bâlbâit. O descriere mai plastică ar fi că e un pic papagal.

Ce ai lua de la personaj, pentru tine, în viața de zi cu zi și ce ai da personajului. Ce îi lipsește?

Cu siguranță i-aș da mai multă încredere în sine și cred că aș lua un tip de deschidere și de relaxare pe care o are în fața oamenilor, o relaxare în sensul de a accepta oamenii așa cum sunt. Cred că are mult mai multă răbdare decât am eu în general.

Citește și: Ilinca Goia, dezvăluri de la filmările serialului Lia: „Am crescut mai mulți copii decât am făcut”/ Video Exclusiv

Văzând pe parcurs, în aceste săptămâni la filmări, sau din serialele precedente în care ai mai jucat, ți-ai fi dorit să fi fost distribuit într-un alt rol?

În Lia – soția soțului meu nu e niciun alt rol pe care să îl joc. Mi-a propus Ștefan, protagonistul, la un moment dat să facem schimb, dar i-am zis: „Nu, nu, nu, stai liniștit”, glumesc. Nu e alt rol pe care l-aș alege. Cred că mi-aș fi dorit de-a lungul timpului să joc mai mulți antagoniști. Primul si singurul antagonist pe care l-am jucat până acum a fost cel din Sacrificiul

„Anul 2022 a venit cu renaștere”

Anul 2022 cum a fost pentru tine? Poți să îl rezumi într-un singur cuvânt?

Renaștere cred că e cuvântul pe care l-aș folosi și, evident, mă refer la renașterea industriei post-pandemie și din punctul ăsta de vedere a fost un an foarte bun. După 2020 și 2021 care au fost doi ani foarte nefericiți pentru industria filmului, televiziunii, teatrului, 2022 a venit cu renaștere.

Sărbătorile de iarnă cum le petreci? Ai planuri pentru Crăciun, Revelion?

Crăciunul e fără îndoială în familie, întotdeauna îl petrec în familie, iar pentru Revelion o să plec în țările calde, așa cum fac de niște ani încoace, că îmi place foarte tare la cald.

Citește și: Ștefan Floroaica, de la Exatlon, protagonist în serialul Lia de la Antena 1: „Când eram copil, puneam capul pe pernă și mă vedeam pe ecran” / Video Exclusiv

Trei lucruri pe care ți le dorești de la anul 2023?

Ce îmi doresc de la 2023. O să zic trei lucruri care sunt direct legate de activitatea mea profesională și anume să aibă succes serialul Lia, să aibă succes lungmetrajul Taximetriști, care apare pe 20 ianuarie în cinematografe și în care joc unul dintre rolurile principale și să aibă succes Ramon, care apare în cinema pe 3 februarie. Și dincolo de sfera profesională îmi doresc să fiu sănătos că după vin ele toate.

Ce meserie și-ar fi dorit să aibă Alexandru Ion

Protagoniștii sunt la debutul lor în actorie. Crezi că putem paria pe tinerii de azi că vor avea o carieră strălucită în actorie?

Cred că atenția pe care o oferim generațiilor care vin din urmă e una dintre cele mai puternice responsabilități pe care le avem ca adulți. Nu am nicio îndoială că tinerii care vin din urmă, în special din industria în care activez, o să vină cu un suflu nou și cu siguranță sunt o mulțime de tineri atori care sunt extrem de talentați.

Citește și: Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc de nuntă: „Avem o vârstă, nu mai suntem puști și ne gândim la o familie” / Video exclusiv

Dacă nu ar fi fost actoria ce altă meserie ți-ai fi dorit să ai?

Probabil management cultural, pentru că activez în asta în paralel cu actoria, dar dacă ar trebui să mă duc așa într-un domeniu complet nelegat de artă și cultură, cred că aș zice politician? Nu, nu mi-ar fi plăcut. Îmi e greu să mă gândesc la ceva ce să fie în afara zonei artistice, dar cred că aș fi fost un corporatist de mare succes.

CONȚINUT VIDEO UNICA