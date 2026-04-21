Un actor a fost rănit după ce i-a căzut tavanul în cap, la Teatrul Național din Iași. Totul s-a întâmplat în timpul spectacolului: „L-a lovit puternic”
Actualizat 21.04.2026, 16:36
Călin Chirilă, actor al Teatrului Național din Iași, a fost transportat de urgență la spital sâmbătă seara, după ce i-a căzut în cap tavanul fals din scenografia spectacolului „D’ale carnavalului”. Totul s-a întâmplat în timp ce juca piesa pe scenă.
Actorul s-a trezit cu tavanul în cap în timp ce își făcea meseria pe scenă și a fost transportat de urgență la spital. Poliția a deschis o anchetă în acest caz.
Scena s-a petrecut când echipa tehnică trebuia să lase tavanul fals să cadă controlat pe scenă. Elementul de decor avea o greutate cuprinsă între 20 și 40 de kilograme și căderea lui făcea parte din scenografia regizorului Claudiu Goga.
Manevra a fost făcută prea rapid, iar tavanul a căzut direct peste actor. În timp ce spectacol a fost întrerupt, Călin Chirilă a fost evacuat în aplauzele publicului prezent în sală. Acesta a fost transportat de urgență la spital.
„În timpul spectacolului „Dale carnavalului” există un moment, la finalul primei părți, când actorii vin în față și tavanul din spate se prăbușește. Din păcate, manevra a fost realizată greșit și l-a lovit pe unul dintre actorii noștri. L-a lovit destul de puternic, ceea ce l-a făcut să se ducă la spital ca să își facă un CT la coloană’, a declarat Hadji-Culea, directorul Teatrului Național „Vasile Alecsandri’ din Iași.
Conform medicilor, ar fi vorba despre leziuni minore la nivelul părților moi (piele și mușchi).
„Policontuzionat, cu traumatism de coloană cervicală și cranio-cerebral. Nu este grav, sunt afectate doar părțile moi, nimic deosebit, cu recuperare ușoară’, a precizat dr. Eva.
Totodată, medicul-șef al UPU-SMURD a precizat că pacientul a fost transportat la UPU Sf. Spiridon pentru un consult chirurgical, după ce tavanul fals s-a prăbușit peste pacient și a suferit o lovitură la cap, dar fără să își piardă cunoștința.
„A venit de la Neurochirurgie pentru consult chirurgical, după ce a declarat că i-a căzut în cap un tavan din plăci fibrolemnoase, din recuzită. Prezenta doar traumatism cranio-cerebral fără pierderea stării de conștiență. I-am efectuat ecografie abdominală și consult chirurgical. A plecat la domiciliu cu recomandări”, a explicat dr. Cimpoeșu.