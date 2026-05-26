Actorul care frângea inimile femeilor în anii ’80 și ’90 a fost surprins recent de paparazzi pe străzile din Los Angeles, iar imaginea lui de acum este departe de cea care l-a făcut celebru. Cu o șapcă pe cap, ochelari de soare și o cămașă în carouri, starul hollywoodian a fost aproape de nerecunoscut, chiar și pentru cei mai mari fani.

Clancy Brown, de nerecunoscut la 67 de ani

La 67 de ani, Clancy Brown rămâne o figură marcantă a filmului american, în special datorită rolurilor sale memorabile de „băiat rău”. Cine poate uita interpretarea sa iconică a personajului Kurgan în „Highlander” (1986) sau a temutului gardian Byron Hadley în filmul-cult „The Shawshank Redemption” (1994)? În anii ’80, Brown a impresionat de asemenea în rolul Vikingului Lofgren din „Bad Boys” (1983), iar în 1997 a strălucit în „Starship Troopers” ca sergentul Charles Zim.

Cu toate acestea, în viața de zi cu zi, actorul pare să adopte un stil de viață mult mai relaxat și discret. Recent, a fost fotografiat în timp ce își făcea cumpărăturile, o apariție care contrastează puternic cu imaginea dură a personajelor sale de pe marele ecran.

Pe de altă parte, Clancy Brown continuă să fie activ în industria cinematografică și să își diversifice portofoliul artistic.

Vocea actorului, la fel de emblematică precum prezența sa pe micile ecrane

Pe lângă cariera sa în lumea filmului, Clancy Brown este recunoscut și pentru vocea sa inconfundabilă. Generații întregi de copii și părinți îl cunosc drept vocea lui Mr. Krabs din celebrul serial animat „SpongeBob SquarePants”. Este o dovadă că talentul său nu cunoaște granițe, iar vocea sa gravă și distinctivă rămâne la fel de emblematică ca și prezența sa pe ecran.

În 2023, actorul a fost văzut în hitul internațional „John Wick: Chapter 4”, alături de Keanu Reeves, iar în 2025 a apărut în drama „Regretting You”.

În prezent, Clancy Brown filmează pentru thrillerul psihologic „Nightwatching”, în care joacă alături de Mila Kunis și Corey Hawkins. Povestea captivantă a filmului urmărește o mamă prinsă într-o situație de viață și de moarte în timpul unei furtuni de iarnă, în timp ce se confruntă cu un intrus periculos în propria casă. Deși data lansării nu a fost încă anunțată, fanii actorului așteaptă cu nerăbdare să-l vadă din nou în acțiune.

Sursă foto: Profimedia

