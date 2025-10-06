  MENIU  
Home > Vedete > Echipele s-au schimbat la „Asia Express” 2025. În ce formulă vor pleca în competiție concurenții

Echipele s-au schimbat la „Asia Express” 2025. În ce formulă vor pleca în competiție concurenții

Echipele s-au schimbat la „Asia Express” 2025. În ce formulă vor pleca în competiție concurenții
Oana Savin
.

A venit vremea ca echipele să își schimbe componența la „Asia Express”. Acum, concurenții și-au schimbat coechipierii și sunt pregătiți de noi aventuri în Vietnam. Asta, după o seară plină de peripeții și o luptă pentru amuletă cum nu s-a mai văzut.

Cum arată acum echipele „Asia Express”

Cea de-a cincea etapă a aventurii Asia Express – Drumul Eroilor a început în forță. Mara Bănică și Serghei Mizil au demonstrat încă o dată că formează o echipă redutabilă, reușind să transforme un aparent handicap – prezența cățelușei Kiwi, care i-a însoțit în cursă – într-un atu. Cei doi nu doar că s-au descurcat excelent, dar au și reușit să câștige atât jocul de amuletă, cât și jokerul acestei etape.

Asia Express difuzare 6 octombrie_6IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 14)

După un joc de amuletă dificil, a venit timpul ca echipele să își schimbe componența. Aceasta este una dintre cele mai controversate și comentate probe ale sezonului, care promite să aducă la suprafață emoții, conflicte, dar și mult umor.

În noua ediție, concurenții vor fi nevoiți să își continue aventura alături de parteneri complet noi, iar combinațiile rezultate vor stârni, cu siguranță, reacții dintre cele mai surprinzătoare. Mara Bănică va forma echipă cu Anda Adam, Joseph cu Alejandro, Serghei Mizil cu Gabi Tamaș, Alina Pușcău cu Dan Alexa, Ștefan Floroaica cu Cristina Postu, Carmen cu Alexandru Ion, iar Olga cu Emil Rengle.

Cine este și cum arată noua iubită a lui Victor Ponta. Fostul premier și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Daciana Sârbu / Foto
Cine este și cum arată noua iubită a lui Victor Ponta. Fostul premier și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Daciana Sârbu / Foto
Recomandarea zilei

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Evelyne Vîlcu, soția lui Alexandru Ion. L-a cunoscut pe actor pe Tinder. „M-a cucerit și asta a fost!”

Citește și: Ce a adunat Irina Fodor din Asia Express. A strâns o avere în cele cinci sezoane: „Am multe, soțul nu știe”

Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Recomandarea zilei

Ce îi așteaptă pe concurenți în noua etapă

Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei, prin misiuni cu puternică încărcătură culturală și emoțională, care le vor solicita atât rezistența fizică, cât și adaptabilitatea. Prima oprire va fi alături de una dintre miile de femei vietnameze care își transformă bicicleta într-un adevărat magazin mobil, pe care îl împing prin oraș timp de 18 ore pe zi, pentru a-și întreține familia cu doar câțiva euro câștigați zilnic.

Citește și: Mara Bănică, reacție acidă după ce a fost criticată dur de Anda Adam și Serghei Mizil pentru comportamentul de la Asia Express 2025

Citește și: Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam și o desființează pe Mara Bănică. Concurentul „Asia Express” regretă că au mers împreună în competiție: „M-a terorizat”

Concurenții vor trebui să facă același lucru: să adune, să încarce și să transporte o mulțime de obiecte, pe baza unei liste, pe biciclete încărcate la refuz. Doar echipele care reușesc să ducă totul la destinație fără lipsuri vor putea merge mai departe, în timp ce ceilalți vor primi penalizări.

Cea de-a doua provocare îi va duce într-un sat recunoscut pentru producerea sosului de pește – ingredient esențial pentru bucătăria și supraviețuirea vietnamezilor. Înainte să înțeleagă munca localnicilor, concurenții vor trebui să bea un shot de sos de pește, pentru a le fi testat curajul. Apoi, vor transporta, cu ajutorul unor cărucioare, trei coșuri pline cu pește proaspăt în zona de fermentare, acolo unde îi așteaptă judecătorul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată noile echipe de la „Asia Express”

Sursă foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Fanatik
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
GSP.ro
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Click.ro
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
TV Mania
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Citește și...
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
De ce nu mai pornește centrala termică și ce poți face înainte să chemi instalatorul. Cele mai comune erori
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Olga Barcari, cu nervii la limită. Ce a înfuriat-o pe partenera lui Karmen Minune
Când începe „Chefi la cuțite”. Noutățile cu care vine sezonul 16 al show-ului culinar
Theo și Cesima revin la Power Couple România. Ce rol vor avea foștii concurenți: „Una din cele mai mari bucurii”
„Ce nu știai despre”, un format relaxat și interactiv, realizat de Ringier România Media. Emisiunea va fi prezentată de Mara Coman
Afirmații înșelătoare despre alimente
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ana Birchall, fotografie rară cu soțul și cu fiul ei. Ce mesaj a transmis în prima zi de facultate. Fiul ei a absolvit Trinity College, la Oxford
Ana Birchall, fotografie rară cu soțul și cu fiul ei. Ce mesaj a transmis în prima zi de facultate. Fiul ei a absolvit Trinity College, la Oxford
Cum arată Tudor, fiul cel mare al Gabrielei Firea. Ce mesaj i-a transmis la aniversarea de 30 de ani: „Am și acum emoții”
Cum arată Tudor, fiul cel mare al Gabrielei Firea. Ce mesaj i-a transmis la aniversarea de 30 de ani: „Am și acum emoții”
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Toată lumea aștepta reacția ei, iar acum a venit! Mara Bănică i-a desființat cu un singur cuvânt pe Serghei Mizil și pe Anda Adam
Toată lumea aștepta reacția ei, iar acum a venit! Mara Bănică i-a desființat cu un singur cuvânt pe Serghei Mizil și pe Anda Adam
Elle
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…”
DailyBusiness.ro
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
A1.ro
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Laura Cosoi, declarații surprizătoare despre nevoile mamelor. De ce nu recomandă actrița concediul de maternitate de doi ani
Laura Cosoi, declarații surprizătoare despre nevoile mamelor. De ce nu recomandă actrița concediul de maternitate de doi ani
Laurențiu Reghecampf vorbește despre partajul cu Anamaria Prodan: „Nu există vreo înțelegere”. Câte procese au cei doi
Laurențiu Reghecampf vorbește despre partajul cu Anamaria Prodan: „Nu există vreo înțelegere”. Câte procese au cei doi
Zodii care pierd bani până la sfârșitul lunii. Ajung la sapă de lemn în octombrie
Zodii care pierd bani până la sfârșitul lunii. Ajung la sapă de lemn în octombrie
Cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora Mizil și-a găsit vocația în timpul unei vizite în supermarket: „A fost un mesaj clar”
Cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora Mizil și-a găsit vocația în timpul unei vizite în supermarket: „A fost un mesaj clar”
Observator News
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
Libertatea pentru Femei
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
REMEDII NATURALE. Flu Bomb, băutura care te vindecă de gripă în doar 24 de ore
REMEDII NATURALE. Flu Bomb, băutura care te vindecă de gripă în doar 24 de ore
Mamografii gratuite pentru depistarea cancerului de sân, în cadrul campaniei „Săptămânile roz”
Mamografii gratuite pentru depistarea cancerului de sân, în cadrul campaniei „Săptămânile roz”
Stress Congress, ediția a VIII-a. Sute de specialişti, reuniţi la Bucureşti
Stress Congress, ediția a VIII-a. Sute de specialişti, reuniţi la Bucureşti
Semne ale unei inimi nesănătoase: cum afectează stresul și lipsa somnului sănătatea cardiacă
Semne ale unei inimi nesănătoase: cum afectează stresul și lipsa somnului sănătatea cardiacă
TV Mania
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Simona Halep s-a mutat într-o vilă de lux din apropierea Bucureștiului. Cum arată casa pentru care a plătit peste 600.000 de euro
Simona Halep s-a mutat într-o vilă de lux din apropierea Bucureștiului. Cum arată casa pentru care a plătit peste 600.000 de euro
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton