Echipele s-au schimbat la „Asia Express” 2025. În ce formulă vor pleca în competiție concurenții

A venit vremea ca echipele să își schimbe componența la „Asia Express”. Acum, concurenții și-au schimbat coechipierii și sunt pregătiți de noi aventuri în Vietnam. Asta, după o seară plină de peripeții și o luptă pentru amuletă cum nu s-a mai văzut.

Cum arată acum echipele „Asia Express”

Cea de-a cincea etapă a aventurii Asia Express – Drumul Eroilor a început în forță. Mara Bănică și Serghei Mizil au demonstrat încă o dată că formează o echipă redutabilă, reușind să transforme un aparent handicap – prezența cățelușei Kiwi, care i-a însoțit în cursă – într-un atu. Cei doi nu doar că s-au descurcat excelent, dar au și reușit să câștige atât jocul de amuletă, cât și jokerul acestei etape.

După un joc de amuletă dificil, a venit timpul ca echipele să își schimbe componența. Aceasta este una dintre cele mai controversate și comentate probe ale sezonului, care promite să aducă la suprafață emoții, conflicte, dar și mult umor.

În noua ediție, concurenții vor fi nevoiți să își continue aventura alături de parteneri complet noi, iar combinațiile rezultate vor stârni, cu siguranță, reacții dintre cele mai surprinzătoare. Mara Bănică va forma echipă cu Anda Adam, Joseph cu Alejandro, Serghei Mizil cu Gabi Tamaș, Alina Pușcău cu Dan Alexa, Ștefan Floroaica cu Cristina Postu, Carmen cu Alexandru Ion, iar Olga cu Emil Rengle.

Ce îi așteaptă pe concurenți în noua etapă

Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei, prin misiuni cu puternică încărcătură culturală și emoțională, care le vor solicita atât rezistența fizică, cât și adaptabilitatea. Prima oprire va fi alături de una dintre miile de femei vietnameze care își transformă bicicleta într-un adevărat magazin mobil, pe care îl împing prin oraș timp de 18 ore pe zi, pentru a-și întreține familia cu doar câțiva euro câștigați zilnic.

Concurenții vor trebui să facă același lucru: să adune, să încarce și să transporte o mulțime de obiecte, pe baza unei liste, pe biciclete încărcate la refuz. Doar echipele care reușesc să ducă totul la destinație fără lipsuri vor putea merge mai departe, în timp ce ceilalți vor primi penalizări.

Cea de-a doua provocare îi va duce într-un sat recunoscut pentru producerea sosului de pește – ingredient esențial pentru bucătăria și supraviețuirea vietnamezilor. Înainte să înțeleagă munca localnicilor, concurenții vor trebui să bea un shot de sos de pește, pentru a le fi testat curajul. Apoi, vor transporta, cu ajutorul unor cărucioare, trei coșuri pline cu pește proaspăt în zona de fermentare, acolo unde îi așteaptă judecătorul.

