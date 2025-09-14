Cine este și cu ce se ocupă Evelyne Vîlcu, soția lui Alexandru Ion. L-a cunoscut pe actor pe Tinder. „M-a cucerit și asta a fost!”

  MENIU  
Raluca Vițu
Alexandru Ion, cunoscut publicului din seriale precum „Lia – Soția soțului meu” și din producții teatrale de prestigiu, dar și pentru participarea la Asia Express 2025, a surprins fanii în 2024 când a anunțat că s-a căsătorit cu Evelyne Vîlcu. Deși actorul este o figură familiară în lumea artistică, soția sa preferă discreția și o viață departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, povestea lor de dragoste a atras atenția prin naturalețea și autenticitatea ei.

Cine este și cum arată soția lui Alexandru Ion, de la Asia Express 2025

Evelyne Vîlcu are 30 de ani și este o femeie elegantă, cu un stil rafinat și o prezență discretă. Deși nu este o persoană publică, aparițiile sale alături de Alexandru Ion la evenimente culturale au atras priviri și aprecieri. Actorul a postat pe Instagram o fotografie din ziua cununiei civile, în care cei doi radiază de fericire, însoțită de mesajul simplu și emoționant: „Ne-am luat!”.

Cum a început povestea lor de dragoste și cum a fost cerută în căsătorie

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating, Tinder, într-un moment în care Evelyne se întorsese în România după aproape opt ani petrecuți în Marea Britanie. „A fost prima oară cu noroc pentru mine, pentru că a fost primul date la care am ieșit în România de pe Tinder, m-a cucerit și asta a fost, mi-am șters aplicația și gata!” a povestit Evelyne acum ceva timp. La acea vreme, nici nu știa cine este Alexandru Ion, deși era pasionată de teatru și film. „Nu îl știam, spre rușinea mea, deși sunt o consumatoare de teatru și de film, pentru că am fost plecată din țară fix când a terminat domnul facultatea și a început să joace”, a mai spus ea.

Cererea în căsătorie a avut loc în decembrie 2022, iar cununia civilă s-a desfășurat pe 19 septembrie 2024, după un an și patru luni de relație. Alexandru Ion a declarat că trăiește „cea mai înfloritoare perioadă din punct de vedere al vieții personale” și că se bucură că aceasta se suprapune cu succesul profesional.

Ce studii are și cu ce se ocupă Evelyne Vîlcu

Evelyne Vîlcu este antreprenoare și a reușit să construiască mai multe afaceri de succes. Deși nu este o prezență constantă în showbiz, ea s-a apropiat de lumea artistică prin relația cu Alexandru Ion și îl însoțește frecvent la evenimente culturale. Tânăra preferă o viață discretă, dar este implicată activ în mediul de business și are o viziune clară asupra carierei sale.

