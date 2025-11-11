Asia Express 10 noiembrie 2025. Olga Barcari a izbucnit în lacrimi în timpul unei probe

Drumul spectaculos spre Seul a continuat aseară, 10 noiembrie, la Asia Express. Concurenții și-au început dimineața în stil coreean, în mijlocul orașului Daejeon, unde localnicii obișnuiesc să se relaxeze și să socializeze la izvoarele termale. Acolo, echipele au fost nevoite să învețe trei remedii naturale coreene și, la rândul lor, să-i învețe pe localnici trei leacuri băbești românești – un schimb cultural inedit care a dat startul unei zile pline de contraste.

Asia Express 10 noiembrie 2025

Concurenții au descoperit Coreea viitorului în ediția din 10 noiembrie 2025. Următoarea oprire i-a dus la National Science Museum din Daejeon, unde i-a așteptat una dintre cele mai spectaculoase misiuni ale sezonului: Omul împotriva mașinii.

Aici, echipele au trecut prin patru probe care le-au testat coordonarea, agilitatea și precizia – toate în competiție directă cu tehnologia. De la controlul unei mingi virtuale fără a folosi mâinile, la o întrecere de baschet cu un braț robotic, până la manipularea sferelor zburătoare și coordonarea unui câine-robot pe un traseu cu obstacole, concurenții au trăit o zi desprinsă din filmele SF.

Dar aventura nu s-a oprit aici. Ultimul indiciu al zilei i-a purtat pe concurenți spre Korean Folk Village din Suwon, locul în care s-au născut primele drame coreene, cu peste 600 de ani în urmă. Aici, misiunea capătă un aer cinematografic: fiecare echipă a ajutat studenți de la Facultatea de Film să recreeze o scenă clasică dintr-o dramă coreeană. Costumele tradiționale, emoția și interpretările dramatice au transformat totul într-un moment memorabil, cu mult umor, tensiune și spectacol.

Olga Barcari, în lacrimi în timpul unei probe

La ultima probă, în care au avut de interpretat un scenariu dramatic, Olga Barcari a izbucnit în lacrimi. Auzindu-și coechipiera vorbind precum mama sa, concurenta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Karmen și Olga și-au amintit de familiile lor, dorul fiind mai puternic ca oricând. Olga Barcari a simțit că vorbește cu mama sa, atunci când și-a auzit coechipiera.

Trei echipe au rămas în lupta pentru marele premiu, iar în această seara una va fi eliminată înainte de marea finală ce se va disputa miercuri, 12 noiembrie.

Cele trei echipe care luptă pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro sunt formate din: Dan Alexa și Gabi Tamaș, Karmen Minune și Olga Barcari, precum și Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

