Cu câte kilograme s-au întors Alexandru Ion și Ștefan Floroaica de la Asia Express. Ce prietenii au legat în emisiune și ce le-a lipsit cel mai mult

Cum s-au întors acasă echipa actorilor de la Asia Express
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica erau prieteni înainte de Asia Express și s-au întors cu o legătură și mai puternică, după experiențele trăite în competiție.
„Ne-am întors fără îndoială cu mult mai multe informații pe care le avem unul despre celălalt și cu exponențial mai multă complicitate, ca o consecință a experiențelor traversate împreună. Dar da, ne-am întors tot prieteni. Poate chiar mai liniștiți în prezența celuilalt.
Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu prea mai ai unde să te ascunzi — nici cu nervii, nici cu oboseala, nici cu tăcerile. Am învățat care sunt momentele în care e mai bine să taci, când e nevoie să vorbești și când să faci o glumă proastă ca să dezamorsezi o situație.
„Spre marea mea surprindere, fluctuația în greutate a fost minimă spre inexistentă. Deși nu m-ar fi deranjat deloc să las niște kilograme prin Asia. Cred că eu și Ștefan suntem printre puținii participanți din acest sezon care să nu fi traversat nicio problemă de sănătate sau vreun mini accident.
Astfel de lucruri se pot întâmpla natural, dar realitatea e că producția acordă foarte mare atenție siguranței participanților și nici nu e genul de emisiune care să se sprijine pe înfometare exagerată sau condiții extreme, care să îți pericliteze în mod predilect sănătatea”, a spus Alexandru Ion.
Pe de cealaltă parte, Ștefan Floroaica a spus că s-a întors cu câteva kilograme în minus.
Ne-am înțeles fără prea multe explicații și am văzut că există puncte comune și respect chiar și acolo unde abordările sunt diferite. Există o asemănare în felul în care privim competiția — cu seriozitate, dar fără să ne pierdem omenia pe drum”, a spus Alexandru Ion.
