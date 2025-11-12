Asia Express 11 noiembrie 2025. Karmen Simionescu și Olga Barcari au fost eliminate

Ediția Asia Express 11 noiembrie a avut un final trist pentru Karmen Simionescu și Olga Barcari. Echipa fetelor a fost eliminată înainte de marea finală. Astfel, pentru premiul de 30.000 de euro vor lupta Dan Alexa cu Gabi Tamaș și Alexandru Ion cu Ștefan Floroaica.

Asia Express 11 noiembrie 2025

Aseară, Irina Fodor a pus în joc cele trei cutii, devenite deja simbolul tensiunii în competiție. Una dintre ele a ascuns o medalie roșie, iar echipele au știut că o alegere greșită poate fi decisivă. Au fost trei curse consecutive, iar la finalul fiecăreia, echipa ajunsă pe ultimul loc a fost nevoită să aleagă o cutie.

Probele zilei i-au dus pe concurenți în unele dintre cele mai neașteptate locuri din Coreea. Prima oprire a fost la Muzeul Toaletei, un loc inedit dedicat istoriei și evoluției acestui obiect indispensabil din viața de zi cu zi. Acolo, echipele au căutat răspunsuri la mai multe întrebări, explorând expozițiile din cele două clădiri ale muzeului și din parcul din jurul său, devenind pentru o zi „specialiști” într-o știință neobișnuită.

Apoi, concurenții au ajuns la o cafenea de pescuit indoor, unde au primit undițe și au trebuit să prindă pești adevărați pentru a obține următorul plic.

Una dintre cele mai surprinzătoare misiuni ale zilei le-a oferit ocazia de a descoperi fenomenul coreean numit Mukbang — o formă de divertisment online în care oamenii mănâncă porții uriașe de mâncare în fața camerei, transformând masa într-un adevărat spectacol. Concurenții au fost invitați speciali pe canalul de YouTube al unei celebrități locale, un influencer care a devenit faimos datorită modului spectaculos în care mănâncă.

Olga Barcari și Karmen Simionescu au fost eliminate

Ultima probă a fost un adevărat chin pentru Olga Barcari și Karmen Simionescu, cărora mâncarea picantă le-a pus adevărate piedici în a duce misiunea la capăt.

Ajunși din nou la careu, concurenții au așteptat nerăbdători ca Irina Fodor să deschidă cutiile pentru a afla cine pleacă acasă. Iar amiralul roșu s-a aflat la echipa fetelor. Astfel, Olga și Karmen au fost eliminate.

„Dragilor, amiralul vostru bucăți nu pot să vi-l dau nici măcar amintire, dar o să îl țineți voi minte că a avut culoarea verde. Asta înseamnă, băieți, că voi sunteți finaliști, sunteți a doua echipă de finaliști de pe Drumul Eroilor!”, a declarat Irina Fodor, la Asia Express.

Înainte de a pleca, fetele și-au arătat recunoștința pentru tot ceea ce au trăit în această perioadă, la Asia Express.

„E mult mai mult decât mă așteptam. Nu mă așteptam sub nicio formă să ajung până în punctul acesta. Eu sunt foarte mândră de noi două și sunt bucuroasă că am făcut atâtea lucruri, că am trecut prin atâtea stări și că am călătorit atât de mult”, a declarat Karmen Simionescu.

