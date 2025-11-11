Ce salariu are Irina Fodor la Asia Express. Cât încasează pentru 2 luni și jumătate de filmări

Irina Fodor este plecată 10 săptămâni pe an pentru a filma Asia Express. Prezentatoare a vorbit despre cât de mult îi place acest proiect și cum se bucură de fiecare clipă, colectând tot felul de suveniruri din țările în care echipele călătoresc în timpul probelor. Iată ce salariu încasează vedeta în urma celor 10 săptămâni de filmări.

Câți bani primește Irina Fodor de la Antena 1

Irina Fodor primește nu mai puțin de 25.000 de euro pe sezon la Asia Express.

Ea a venit în locul Ginei Pistol la America Express, după ce aceasta a intrat în concediu de maternitate. Pentru că s-a potrivit excelent cu formatul, Irina Fodor a rămas în continuare gazda show-ului, care a revenit la numele de Asia Express.

Între timp, Gina Pistol a decis să plece de la Antena 1 și să semneze cu Pro Tv, unde prezintă acum MasterChef și s-a reunit cu cei trei chefi: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Dumitrescu.

Pe vremea când a început Asia Express 2025 la Antena 1, s-a aflat ce salariu încasează Irina Fodor pentru 10 săptămâni de filmări.

Soția lui Răzvan Fodor ar lua 25.000 de euro pentru show-ul de la Antena 1, conform Gândul.ro. La această sumă se adaugă și banii pe care aceasta îi ia pe un sezon pentru Chefi la Cuțite, emisiune pe care o prezintă și care urmează să înceapă cu un nou sezon pe 16 noiembrie 2025.

Câți bani au încasat concurenții Asia Express

Celelalte vedete din Asia Express ar fi primit următoarele sume: Serghei Mizil, între 2.000 și 2.500 de euro pentru fiecare săptămână, Raluca Bădulescu – 8.000 de euro pentru întreaga experiență, Mara Bănică a luat 11.000 de euro pentru cinci săptămâni, iar Cătălin Bordea și Nelu Cortea au luat câte 5.000 de euro fiecare pentru o săptămână petrecută pe tărâmul asiatic.

Câștigătorii Asia Express pleacă acasă cu un premiu de 30.000 de euro. Finala concursului are loc pe 12 noiembrie și se dă între echipa formată din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și echipa formată din Dan Alexa și Gabriel Tamaș.

Din Asia Express au făcut parte Mara Bănică și Serghei Mizil, Catinca Roman și fiica sa, Karmen Minune și Olga Barcari, Emil Rengle și Alejandro, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Raluca Bădulescu și fostul soț, Florin, Alina Pușcău și Cristina Postu, Anda Adam și Joseph Adam.

