Cine este Ștefan Floroaica de la Asia Express. A fost salvamar în America și are o relație cu Sânziana Negru

Ștefan Floroaica a devenit cunoscut odată cu difuzarea serialului „Lia, soția soțului meu” pe postul de televiziune Antena 1. De asemenea, acesta este iubitul Sânzianei Negru, câștigătoare a unei alte ediții „Asia Express”.

Cine este Ștefan Floroaica

Ștefan Floroaica s-a născut pe 27 decembrie 1993 la Pitești, în prezent având 31 de ani. Tânărul a câștigat numeroși fani după ce a obținut rolul principal în serialul „Lia, soția soțului meu”, însă înainte de a îmbrățișa actoria, acesta a obținut performanțe sportive de invidiat.

Înainte de a se face remarcat în serialul „Lia, soția soțului meu” de la Antena 1, cu rolul lui Petru Vornicu, acesta nu avea un job stabil și chiar s-a confruntat cu probleme financiare. A fost salvamar în două veri în Statele Unite ale Americii, însă nu dorea să facă o carieră din asta.

De asemenea, actorul este campion național la Jiu-jitsu brazilian și a ajuns chiar și pe podium la competițiile europene.

Ștefan Floroaica a a urmat cursurile Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București, a fost student Erasmus și a fost plecat în America în cadrul programului Work and Travel. Ulterior, acesta a făcut, timp de doi ani, cursuri de actorie.

Ștefan Floroaica s-a confruntat cu probleme financiare

Ștefan Floroaica s-a confruntat cu o situație financiară dificilă, pentru o perioadă, având datorii de zeci de mii de euro.

„Chiar dacă o duc bine acum financiar, nu simt o mare diferență. Viața mea nu e atât de diferită ca și trăiri față de atunci când nu aveam deloc bani. Când am început proiectul, eu aveam datorii de câteva zeci de mii de euro. Eu mergeam la filmări și încă nu începusem să încasăm salariul și știu că aveam o punguță în care țineam monedele de 50 de bani. Și uneori când ajungeam acasă nu mai aveam bani să-mi iau mâncare și trebuia să mă duc cu ăia de 50 de bani să-mi iau niște lucruri. Aveam prieteni, puteam să mă duc, dar evident că nu apelam. Știam că este o chestie periodică. M-au chemat o dată la filmare mai repede. Și mă lua transportul pe mine. Și mi-au zis: «Vino mai repede la filmare, dar nu te poate lua transportul, vino cu mașina ta». Și eu nu aveam motorină în rezervor”, a povestit concurentul „Asia Express”.

Actorul participă cu Alexandru Ion la „Asia Express” 2025

Ștefan Floroaica face echipă cu Alexandru Ion în cel mai nou sezon al emisiunii „Asia Express”.

„Mă întrebam de mult oare eu cum m-aș descurca dacă aș participa la Asia Express, asta urmărind emisiunea de pe canapea… Însă știu că socoteala de acasă nu este mereu la fel cu cea din târg, așa că acest neprevăzut pe mine mă entuziasmează foarte mult. Mai am și norocul să îl am ca și camarad pe Alex, alături de care mă bucur ca voi trăi această poveste. Abia aștept să înceapă cursa și să aflu răspunsul întrebării de pe canapea. Și abia aștept să radem. Sper (râde)”, a afirmat actorul înainte de a pleca la filmările emisiunii.

