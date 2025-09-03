Cine este Emil Rengle de la Asia Express 2025. Vrea să adopte un copil cu logodnicul lui, Alejandro Fernandez

Emil Rengle face echipă cu logodnicul lui, artistul Alejandro Fernandez, la Asia Express 2025. În vârstă de 35 de ani, Emil a ajuns în atenția publică în anul 2018, prin participarea la sezonul 8 „Românii au talent”, pe care l-a și câștigat.

Cine este Emil Rengle. Data nașterii, carieră, viață personală

Emil Rengle (35 de ani) se numără printre concurenții celui mai nou sezon Asia Express, care are premiera duminica aceasta, 7 septembrie, de la ora 20:00. Emil face echipă cu artistul Alejandro Fernandez, cu care s-a logodit anul trecut, într-o vacanță în Mexic.

Emil Rengle s-a născut pe 1 septembrie 1990, la Oradea, și este artist de profesie. Între anii 2015 și 2020, Emil a lansat mai multe single-uri, însă nu a reușit să se remarce prin vocea sa, ci prin abilitățile de dansator, care i-au adus trofeul sezonului 8 „Românii au talent”.

În ultimii ani, Emil a apărut în mai multe emisiuni de televiziune, printre care amintim „Uite cine dansează!” (2017, Kanal D) și Survivor România (2022, Pro TV). Totodată Emil a fost coregraful emisiunii „Vocea României”, dar și al mai multor artiști din România, printre care s-au numărat Inna, Loredana Groza și Alex Velea.

Emil Rengle s-a remarcat prin alegerea de a dansa pe tocuri în cadrul concursului „Românii au talent”, generând un val de reacții în spațiul public. Ulterior, Emil a stârnit comentarii după ce a folosit un filtru care-l făcea să pară gravid.

Cum s-au cunoscut Emil Rengle și logodnicul lui, Alejandro Fernandez

Emil Rengle provine dintr-o familie modestă, cu tatăl taximetrist și mama casnică. Emil are și o soră mai mică, Dalma.

Emil Rengle a anunțat în anul 2018, într-un videoclip pe YouTube, că este bisexual. Câțiva ani mai târziu, în podcastul lui Damian Drăghici, coregraful a declarat: „Nu sunt bisexual, sunt liber. Adevărul e că toți suntem frați și surori, că toți suntem unul și același și că toți putem să fim ce vrem să fim. Am fost și cu femei, și cu bărbați, nu aș schimba asta”.

Din anul 2023, Emil formează un cuplu cu Alejandro Fernandez, pe care l-a cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Cei doi participă împreună la Asia Express 2025.

În martie anul acesta, în podcastul lui Jorge, Emil și Alejandro au spus că vor să adopte un copil, dar legislația din România nu le permite, fiind un cuplu de același sex.

„Știm că subiectul adopției, în special în cuplurile LGBTQ+, este delicat. Dar, hai să ne uităm la cifre. În Europa, sunt peste 700.000 de copii care așteaptă o familie. De ce să nu le oferim șansa la o viață iubitoare, indiferent de cine sunt părinții?”, a declarat Emil Rengle pentru Fanatik.

