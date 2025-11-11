  MENIU  
Alexandru Ion, dezvăluiri rare despre căsnicia cu Evelyne Vîlcu: „Am trăit un mare moment de cumpănă. Ne gândeam: «Doamne, ce am făcut?»" / Exclusiv

Alexandru Ion, dezvăluiri rare despre căsnicia cu Evelyne Vîlcu: „Am trăit un mare moment de cumpănă. Ne gândeam: «Doamne, ce am făcut?»” / Exclusiv

Adelina Duinea
Alexandru Ion ne-a oferit detalii rare despre căsnicia cu Evelyne Vîlcu, la inaugurarea Stiloului Majestății Sale Margareta, unde a venit alături de ea.

Alexandru Ion, dezvăluiri rare despre căsnicia cu Evelyne Vîlcu

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu formează un cuplu discret de aproximativ cinci ani. Concurentul de la Asia Express 2025, care a aniversat un an de căsnicie în luna septembrie, ne-a făcut mai multe dezvăluiri spumoase despre mariajul lui cu Evelyne. Actorul ne-a spus cu ce cadou l-a impresionat soția cel mai tare, care este „secretul” relației lor, dar și care a fost cel mai greu moment de cumpănă pe care l-au întâmpinat până acum.

Descoperă răspunsurile la toate aceste întrebări, și nu numai, în interviul de mai jos!

Cel mai frumos cadou pe care l-a primit Alexandru Ion de la soție

Care este cel mai special cadou pe care l-ai primit de la soția ta?

Cel mai special cadou nu e un obiect, ci o experiență. Noi suntem amândoi foarte pasionați de Escape Rooms. Acum doi ani, de ziua mea, a organizat împreună cu un furnizor de Escape Rooms un Escape Room în aer liber. Ne-am urcat într-un tren, am mers până la Ploiești, și a făcut în așa fel încât să vină cei mai apropiați prieteni ai mei și să trăiască experiența asta cu noi. M-a dus de acasă până în Gara de Nord legat la ochi. Nu știam unde mergem, ce urmează să se întâmple, cred că ăsta e cel mai special cadou pe care l-am primit și pentru că se înscrie în etosul ăsta, în filozofia asta pe care ne străduim să o păstrăm, și anume că experiențele sunt mult mai importante decât obiectele, pentru că experiențele rămân cu tine. Și obiectele dăinuiesc în timp, dar suntem foarte experience-oriented (orientați către experiențe – n.red.).

Tu ce experiență i-ai oferit ei drept cadou?

Un ceas! (râde) Nu, glumesc! Asta când a făcut 30 de ani! Trăim împreună experiențe constant, pentru că suntem amândoi foarte pasionați de călătorit. Eu sunt cel care trage mai mult de ea să mergem în călătorii. Eu sunt planificatorul. Legat de experiențe, acum îmi vine în minte una pe care încă n-am trăit-o, dar urmează, în primăvara anului viitor. Urmează o călătorie mai lungă în Japonia și de-abia aștept!

Care este secretul relației dintre Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu

De cât timp sunteți împreună?

Ne apropiem de cinci ani și doar ce am împlinit un an de căsnicie.

Felicitări! Care este „secretul” vostru?

Nu știu dacă e un secret, cred că e ceva ce funcționează pentru noi și anume comunicarea. Orice relație trece prin momente mai complicate și atunci cred că un skill (o abilitate – n.red.) foarte important pe care trebuie să-l dezvolți este cum gestionezi acele momente, nu să cauți ca ele să lipsească cu desăvârșire pentru că asta e nerealist. Și atunci cred că stăm foarte bine la capitolul comunicare și la self-regulating (autoreglare – n.red.). E ceva ce funcționează pentru noi și e ceva ce și încurajăm.

Cel mai mare moment de cumpănă din relația lor

Alexandru Ion, Evelyne Vîlcu și cățelul lor (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

Ați avut vreun moment de mare cumpănă în care v-ați gândit că o să vă despărțiți?

Nu. N-am avut niciun moment în care ne-am gândit că o să ne despărțim, dar am zâmbit acum pentru că am avut un moment de cumpănă. E mult spus de cumpănă și o să înțelegi de ce. Doar ce ne-am luat un câine de două săptămâni. E prima dată când avem câine, și împreună și separat. Și în prima săptămână am trăit un mare moment de cumpănă în care în fiecare dimineață ne trezeam și ne puneam la masa din bucătărie și ne gândeam: «Doamne, ce am făcut? Nu ne mai aparținem! Ne-am pierdut controlul asupra vieții. Cum facem?». Dar l-am depășit cu succes.

Apar vreodată gelozii între voi sau nu sunteți genul?

Nu am organul geloziei. Nu l-am avut niciodată. Din fericire, nici Evelyne nu l-are. Cred cu tărie că oamenii stau unii lângă alții dintr-un motor care nu poate fi suplinit în niciun fel de o formă de control. Gelozia nu e neapărat sinonimă cu controlul, dar are elemente. N-am organul ăsta, nu știu cum de, nu l-am avut niciodată.

Cum au făcut față distanței cât el a fost la Asia Express 2025

Cum a fost să stați despărțiți cât ai filmat Asia Express?

Eu de când am plecat în Asia Express am spus în multiple ocazii că cel mai dificil pentru mine cred că va fi dorul de casă și dorul de Evelyne, în primul rând. Și, într-adevăr, așa a fost. Ăsta a fost cel mai dificil element. Dar, așa cum a povestit și ea, cred că a fost mai dificilă pre-producția. Sentimentul de anticipație, că urmează să plec. Ori odată ce am ajuns acolo, pentru mine, că trăiam o adrenalină continuă, asta a contribuit la a gestiona mai cu succes momentele. Și ea a făcut același lucru, în sensul că s-a afundat în muncă, astfel încât să treacă timpul mai repede. Ne-am descurcat rezonabil, zic eu, dincolo de rezonabil.

Cum a fost să particip cu Ștefan la Asia Express?

Cred că a fost cea mai bună formulă pe care o puteam pune în practică. Prietenia cu Ștefan e mai degrabă recentă, în sensul că noi suntem prieteni de aproximativ trei ani. Am prieteni de 20 de ani. Dar cred că faptul că amândoi ne doream să trăim experiența asta, că aveam o înțelegere foarte clară asupra felului în care funcționează lucrurile acolo, a condus la o calibrare care ne-a folosit foarte tare amândurora. Și atunci ne-a condus la concluzia asta că parcă am simțit amândoi că am avut the best deal possible (cea mai bună afacere – n.red.).

Foto: Instagram/@alexandru__ion

Montaj: Andrei Tarabega

Imagine: Ada Cheroiu

